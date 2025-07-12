內政部：役男暑期出國旅遊 應申請短期出境
暑假旅遊旺季，內政部今天發布新聞稿提醒，民國95年次（含）以前出生的男子，尚未履行兵役義務者，若要出國，應在出國前3天至30天內於「役男短期出境線上申請系統」取得役男短期出境核准通知單，才能順利出境。
內政部指出，役男如有短期出國規劃，應於出境前3天至30天內完成線上申請，若無法順利申請成功時，請儘早向戶籍地鄉、鎮、市、區公所尋求協助處理；系統操作過程如有問題，也可洽詢1996內政服務熱線。
內政部說，役男若透過役男短期出境線上申請系統（https://www.ris.gov.tw/departure/）申請短期出境，經系統查核確認無兵役管制情形者，將立即核准出境，並自核准當日起1個月內可多次出境，不需再重複申請。
但若役男已列入梯次徵集對象，也就是即將入營，或有逾期返國等受兵役管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。
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