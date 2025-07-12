快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

內政部：役男暑期出國旅遊 應申請短期出境

中央社／ 台北12日電

暑假旅遊旺季，內政部今天發布新聞稿提醒，民國95年次（含）以前出生的男子，尚未履行兵役義務者，若要出國，應在出國前3天至30天內於「役男短期出境線上申請系統」取得役男短期出境核准通知單，才能順利出境。

內政部指出，役男如有短期出國規劃，應於出境前3天至30天內完成線上申請，若無法順利申請成功時，請儘早向戶籍地鄉、鎮、市、區公所尋求協助處理；系統操作過程如有問題，也可洽詢1996內政服務熱線。

內政部說，役男若透過役男短期出境線上申請系統（https://www.ris.gov.tw/departure/）申請短期出境，經系統查核確認無兵役管制情形者，將立即核准出境，並自核准當日起1個月內可多次出境，不需再重複申請。

但若役男已列入梯次徵集對象，也就是即將入營，或有逾期返國等受兵役管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

役男 兵役

延伸閱讀

暑期親子旅遊好去處 新北萬里美食美景休閒園區

內政部發布防空避難英文圖卡 升級APP加速查避難區

劉世芳視察北市防空避難設備 6千多處可供500人以上容留

「全聯」防空避難演練台中場 內政部常次吳堂安：可做其他超市借鏡

相關新聞

漢光去年因風災喊停 張啓楷諷賴清德晉惠帝：心中只有大罷免

丹娜絲颱風災情嚴重，有報導稱，賴清德總統赴台南勘災，面對災民盼國軍清運家中毀壞物件，回「不能什麼事情都靠國軍」，總統府解...

影／國軍漢光演習登場 2艘陸海警船侵擾東沙海域...近海巡艦僅0.6浬　

國軍漢光演習近日登場，中國大陸2艘海警船於9日至11日交替出現在東沙海域，且均未開啟AIS船舶自動辨識系統試圖隱匿航跡。...

漢光演練淡水河道「實爆」阻絕 民間小艇亂入虛驚

國軍年度「漢光41號」實兵演習進入第四天，進入備戰佈署階段，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次實際驗...

影／漢光演習第四日 淡水河口實施爆破阻絕演練

國軍漢光41號演習進入第四天，今天在淡水河口實施阻絕與爆破演練，藉由M3浮門橋車設置油桶及鋼刺蝟等阻絕設施，並利用浮球、...

影／漢光演習戰術就位！淡水河道口實操爆破「阻絕鏈」

漢光41號演習第4天，本日重點為歷年漢光演習中的重點項目「淡水河口防禦」，由連串汽油桶設置炸藥所形成的「阻絕鏈」，模擬阻...

影／漢光41號演習 海馬士多管火箭飛彈台中吸睛

漢光41號演習今天陸軍砲兵第五八指揮部針對「海馬士」多管火箭系統，進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目，部隊迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。