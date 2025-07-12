助烏克蘭重建 捷克特使：台捷合作模式世界榜樣

捷克總統帕維爾10日在眾多歐盟領袖出席的「烏克蘭重建會議」中，盛讚台捷援烏案是民主合作典範；捷克特使接受中央社專訪強調，「捷克與台灣在烏克蘭的合作是我們所有活動的支柱，也是全世界的榜樣。」

「烏克蘭重建會議」10、11日在羅馬舉行。捷克政府烏克蘭事務特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）今天接受中央社專訪表示，台烏都面對威權強鄰侵略，俄羅斯靠中國幫助壯大，而中國目標侵略台灣，俄烏與台海兩個戰場的連結性顯而易見，必須連動思考，並借鏡經驗汲取教訓。

●舉台捷合作案當榜樣 連結台烏處境

科佩奇尼表示，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）選擇在大會演講中，舉出台捷合作案當作最佳範例，這證明台捷共同努力的成果非凡，再次成為全世界榜樣。合作案包括2大重點，一是在俄羅斯摧毀水庫後，為38萬人提供飲用水的水處理廠，另一是為約10萬人提供電力暖氣的氣電共生系統。

科佩奇尼表示，台灣與烏克蘭同樣面對強鄰，中國野心勃勃，企圖將民主台灣併入獨裁中國，這和烏克蘭面對俄羅斯侵略處境類似，「因此我們認為，透過捷克連接台灣和烏克蘭，正是我們應該做的。」

科佩奇尼表示，中國軍方從俄羅斯侵略烏克蘭經驗獲取大量資訊靈感，中國正在學習什麼該做、什麼不該做，中國不僅學習戰術，也學習戰略，學習公眾溝通與外交手段，及如何組織協調軍事行動。

科佩奇尼表示，歐洲也需從俄烏戰爭汲取教訓，歐洲現在比過去30年來更重視國防，因為意識到俄羅斯對整個歐洲安全構成威脅，歐洲也理解到，若無中國支持，俄羅斯不會這麼強大，因此俄烏與台海這兩個戰場間的相互聯繫顯而易見。

科佩奇尼表示，中國下一步侵略目標是台灣，「中國行徑變得更大膽只是時間問題」，因此對眾人來說，將這些狀況連結起來考慮非常重要。

●台捷合作基礎深 未來關鍵領域無人機

科佩奇尼說，烏克蘭總統澤倫斯基提到，需要一個新的「馬歇爾計畫」幫助重建，捷克總統具體談到該如何實施計畫，尤其應專注遭破壞最嚴重的前線地區，「在前線地區可以拯救最多生命、幫助最多人，這就是為什麼我們很高興，與台灣的計畫正是聚焦於此。」

科佩奇尼說，捷克非常了解烏克蘭當地環境，因此在援助烏克蘭問題方面，捷克一直扮演台灣外交部與台灣企業的嚮導角色，很感謝台灣對最脆弱、受損最嚴重的地區，展現奉獻精神。

談到未來合作面向，科佩奇尼表示，他相信透過目前項目，包括水資源、能源、醫療健康等，已替未來其他領域合作奠定堅實基礎，「對於烏克蘭生存，現在最重要領域是無人機」。

科佩奇尼表示，烏克蘭總統澤倫斯基在會議開場演講時，沒提到其他任何領域，只談到無人機，去年烏克蘭生產220萬架無人機，今年烏克蘭將生產800萬到1000萬架無人機，具體取決於融資情況。

科佩奇尼表示，重點還包括生產「海軍用無人機」，烏克蘭阻止俄羅斯海軍進入黑海多數地區，確保船隻運輸路線，使烏克蘭得以維持對外貿易，這個經驗對台灣也很重要，因為台灣是島嶼，中國軍隊攻打台灣必須穿越海峽。

科佩奇尼表示，台灣在無人機生產方面非常強大，台灣和捷克公司幾年前就已開始合作，台灣從烏克蘭戰場汲取相關技術經驗，是很合乎邏輯的做法。