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漢光演習登場 美前少將籲：美台應聯合軍演 讓二加二等於五

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
漢光41號演習近日展開，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統（圖）。記者許正宏／攝影
漢光41號演習近日展開，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統（圖）。記者許正宏／攝影

台灣「漢光41號演習」近日登場，美國華府智庫11日針對台灣對台海潛在衝突的準備做討論，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）呼籲美國應該參與台灣軍演，以建立雙邊軍事合作能力；蒙哥馬利也呼籲台灣應向以色列看齊，強化後備軍人的訓練。

「漢光41號演習」實兵操演日前展開，模擬包括敵軍灰色地帶襲擾、全面作戰、持久戰等情境，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）11日邀請專家學者討論漢光演習和台灣的軍事準備程度。

蒙哥馬利指出，漢光演習的最大缺陷在於它並非美台雙邊的聯合演習，難以培養建立雙邊合作的能力，指這是美國向中國示弱的結果，呼籲美國的態度應該硬起來，堅持與台灣舉行聯合軍演，「中國不能決定美國的盟友是誰、美國與誰互動」。

蒙哥馬利表示，假如美國和台灣軍隊聯合作戰，現在最好的情況就是不會彼此干擾、衝突，無法做到協調、整合或統一作戰。

蒙哥馬利說，如果兩軍不能成功協調整合，就等於二加二等於三；他表示，為了讓兩軍合作發揮出二加二等於五的結果，不只要使用相同的裝備，也要有類似的操作程序，並且一起演習、訓練。

蒙哥馬利的說法也呼應日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男日前的建議，指應該邀請台灣以觀察員的身分參加環太平洋軍演等聯合軍事演習，讓地區各國的軍隊能與台灣軍隊互動；小谷哲男說，這是為了未來做準備，否則如果發生衝突，各國軍方要和台灣的誰聯繫都不知道。

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）日前提出，希望台灣把國防支出提高至接近國內生產毛額（GDP）的10%，蒙哥馬利則對這樣的說法嗤之以鼻，指美國作為台灣最大的武器供應國，如果台灣把國防支出提高到GDP的10%，豈不是代表美國軍事工業必須呈倍數成長，才能供應台灣的軍購需求？

蒙哥馬利指出，美國軍事工業現階段的生產速度太慢，導致供不應求，這是美國必須努力的地方。

蒙哥馬利也說，台灣號稱有200萬名後備軍人是「一則笑話」，呼籲台灣該向以色列看齊，把兵力投入後備軍人的訓練，且應當每年接受固定訓練兩周，而不是12年到14年裡才訓練兩周。

軍演 美國國防 漢光演習 台美關係

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