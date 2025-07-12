漢光演習第3天 愛國者進駐河濱公園

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
漢光演習昨進入第三天，工兵部隊出動新採購的HESCO「機動阻絕器材」阻敵前進。記者季相儒／攝影
漢光演習昨進入第三天，工兵部隊出動新採購的HESCO「機動阻絕器材」阻敵前進。記者季相儒／攝影

漢光演習昨進入第三天，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。記者許正宏／攝影
漢光演習昨進入第三天，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。記者許正宏／攝影

國軍漢光四十一號演習昨進入第三天，空軍防空飛彈部隊展開機動戰術部署，模擬解放軍意圖攻擊台北政經要地及機場，多批愛國者飛彈分別進駐松山機場周邊各要點。此外，陸軍工兵部隊也在各戰略戰術要點構築阻絕工事，有工兵部隊出動機具布置新採購的HESCO「機動阻絕器材」。

漢光實兵演習第三天，想定持續應處灰色地帶行動，因應假想共軍升高軍事壓迫的態勢，除了後備部隊持續整訓外，空軍防空飛彈部隊也展開機動戰術部署，模擬解放軍意圖攻擊台北政經要地及機場，多批愛國者飛彈分別進駐松山機場周邊各要點，展開放列部署。

基隆河畔觀山河濱公園進駐愛國者飛彈外，基隆河北岸河濱公園也有多組愛國者二型及三型飛彈進駐，由於飛彈發射車組隱藏在樹叢及步道間，吸引不少經過的民眾注意，還有民眾和難得的飛彈車自拍打卡。

另一方面，工兵部隊也在各戰略戰術要點構築阻絕工事，民眾注意到桃園大園、蘆竹一帶海邊及機場周圍，有工兵部隊出動機具布置新採購的HESCO「機動阻絕器材」及鋼刺蝟等工事。

位處東部的花防部工兵連在七星潭周邊設置蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟，並且調借消波塊，靈活運用地形條件，配置多道蛇腹型鐵絲網與鋼刺蝟，強化對敵車輛與人員滲透的遲滯與阻絕效果。

漢光演習昨進入第三天，演練戰傷救護。記者季相儒／攝影
漢光演習昨進入第三天，演練戰傷救護。記者季相儒／攝影

漢光演習 愛國者

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