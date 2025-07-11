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空軍執行F-16戰機熱加油 展現持續作戰能力

中央社／ 台北11日電

國軍「漢光41號」演習實兵操演今天進入第3天，空軍第五聯隊上午於花蓮基地執行F-16戰機熱加油作業，空、地勤人員在緊急狀況下配合進行油料補充，戰機隨即再次升空執行任務，展現空軍持續作戰能力。

軍聞社報導，F-16戰機在操演過程時，滑至指定位置維持發動機運轉，先由機組人員進行搭機線與搭地線的連接，將靜電導入地面，確保加油作業安全。

報導指出，在完成各項安全檢查後，加油人員迅速連接油管至戰機加油口，展開加油作業，並同步進行必要的系統檢查與確認，空、地勤人員保持高度警戒與密切配合，以熟練專業的技術與冷靜沉著的態度，確保戰機在最短時間內完成整補再度升空。

報導提到，藉由熱加油作業，於短時間內完成油料補給，可大幅縮短戰機滯留地面時間，提升作戰效能，並確保戰機保持最佳戰備狀態，即時再度升空應對威脅，捍衛領空安全。

戰機 地勤 F-16

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