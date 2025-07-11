漢光演習第三天／愛國者進駐河濱公園工兵動用消波塊成阻絕設施

國軍「漢光41號」演習進入第三天，空軍防空飛彈部隊也展開機動戰術部署，模擬解放軍意圖攻擊台北政經要地及機場，多批愛國者飛彈分別進駐松山機場周邊各要點，另一方面，陸軍工兵部隊也在各戰略戰術要點構築阻絕工事，有工兵部隊出動機具布置新採購的HESCO「機動阻絕器材」，也有部隊動用消波塊作為阻絕工事。

國軍「漢光41號」實兵演習第三天，演習想定持續應處灰色地帶行動，因應假想共軍升高軍事壓迫的態勢，除了後備部隊持續整訓外，空軍防空飛彈部隊也展開機動戰術部署，模擬解放軍意圖攻擊台北政經要地及機場，多批愛國者飛彈分別進駐松山機場周邊各要點，展開放列部署。

民眾直擊，基隆河畔觀山河濱公園進駐了愛國者飛彈外，基隆河北岸河濱公園也有多組愛國者二型及三型飛彈進駐，由於飛彈發射車組隱藏在樹叢及步道間，吸引不少經過的休閒民眾注意，還有民眾和難得的飛彈車自拍打卡。

另一方面，工兵部隊也在各戰略戰術要點構築阻絕工事，民眾注意到桃園大園、蘆竹一帶海邊及機場周圍，有工兵部隊出動機具布置新採購的HESCO「機動阻絕器材」以及鋼刺蝟等阻絕工事。