南投縣議員陳玉鈴罷免案13日投票 國防部：具投票權官兵可請假

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案13日投開票，由於適逢國軍「漢光41號」演習實兵操演期間，國防部今天表示，國軍官兵戶籍設在選舉區、並具投票權者，可依規定請假，並由權責長官核定後，實施休假。

國軍年度重要軍演「漢光41號」實兵演練9日至18日展開10天9夜，晝夜24小時連續操演，各部隊將不分日夜，頻繁及長時間出現在街道、海濱、空中等場域。

由於南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案將於13日投、開票，針對具投票權的國軍官兵是否能在演習期間請假投票，國防部今天下午回覆中央社記者表示，國軍官兵戶籍設在選舉區、並具投票權者，可依國軍軍官士官士兵休假作業規定，由權責長官核定後實施休假。