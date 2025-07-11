4艘中國大陸海警船連2日侵擾金門水域 海巡併航驅離
繼4艘中國海警船昨天下午侵擾金門海域，今天下午相同4艘中國海警船再次侵入金門海域；海巡署金馬澎分署表示，近期中國海警已改以關閉船舶自動識別系統（AIS）的暗船手段遂行侵擾目的。
海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，繼昨天下午4艘中國海警船以關閉AIS的暗船行動侵入金門限制水域，遭海巡驅離後，今天下午2時45分，中國海警船「14608」、「14527」、「14609」及「14513」等4艘再度關閉AIS，以暗船方式編成縱隊，自金門大膽南邊侵入金門限制水域，一路由西向東航行，海巡則派遣4艘巡防艇併航驅離，中國海警船於下午5時航出。
海巡署金馬澎分署表示，近期中國海警已有別以往全程開啟AIS入侵模式，改以關閉AIS的暗船手段遂行侵擾目的，海巡除強化監偵效能，有效監控海面目標動態外，為防止此類暗船行動，已將勤務前推部署，有效辦識目標，並於第一時間做出反應。
海巡署表示，中國海警迄今已襲擾金門海域達79次，不斷以灰色地帶手段侵擾，近期更多次以暗船方式突襲水域，測試海巡勤務反應意圖明顯，金馬澎分署及第12巡防區持續以全天候高強度監偵、反應及部署能力，掌握中國海警船動態，並秉持堅定執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。
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