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內政部推防空避難指引 靠手機 APP秒搜到安全地點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
警政服務APP中的防空避難專區升級上線。圖／內政部提供
警政服務APP中的防空避難專區升級上線。圖／內政部提供

當空襲或災難突如其來，如何第一時間找到避難所？為強化民眾應變能力，內政部11日宣布「警政服務APP 防空避難專區」正式升級上線，不僅查詢速度大幅提升，還支援即時定位與導航功能，協助國人迅速找到安全避難處所。

內政部說明，這次APP升級，重點放在優化操作流程與搜尋效能，民眾只要開啟手機定位，進入防空避難專區，即可一鍵查詢住家、學校、公司等周邊的避難處所位置與容納人數，還能立即啟動導航功能，快速前往避難，建議民眾可預先將地圖資訊截圖儲存，以備通訊中斷時使用。

除了APP，民眾還可透過內政部警政署官網、各地警察局網站查詢相關避難資訊。若發生空襲或其他重大災難，國防部發送的國家級警報簡訊，也會附上防空避難網址，點擊後即可自動定位附近的避難地點，減少慌亂時間。

為提升宣導成效，內政部特別邀請《法律白話文運動》社群總監劉珞亦拍攝《防空避難指引》影片，以貼近日常的方式向民眾說明緊急避難行動守則，協助不同情境下的民眾迅速做出正確判斷。

內政部強調，年度防空演習將於7月15日至18日舉行，若演習期間實施交通或人員疏散管制，也請民眾依照指示配合行動，共同維護生命安全與城市韌性。

演習 內政部 APP

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