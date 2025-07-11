內政部發布防空避難英文圖卡 升級APP加速查避難區

2025城鎮韌性防空演習將於16日至18日展開，內政部今函頒「防空避難指引英文圖卡」，以協助在台外籍人士於防空警報發布時能迅速掌握應變原則。另內政部也完成「警政服務APP —防空避難專區」升級改版，優化搜尋速度與操作體驗，協助國人在突發狀況下迅速找到避難處所。

內政部表示，警政署除已函請各地方政府，於演習前加強向在台外籍人士宣導外，也將透過社群平台、官網、多國語言文宣及社區等常用管道宣傳，讓民眾及早掌握演習資訊並做好避難準備，以提升社會整體應變韌性，並營造安全且友善的國際環境。

內政部表示，「防空避難指引英文圖卡」參考國際實務經驗製作，以清楚明瞭的圖文呈現避難行動原則，包括「於室內時，應遠離外牆窗戶並保護頭部、由高樓層移至低樓層以確保安全」、「於戶外時，應迅速進入最近建築物內，或利用涵洞、地下道等掩蔽物進行避難」及「於車內時，應將身體壓低至車窗以下以保護自身安全」。提醒民眾，若無法即時進入避難設施，應降低姿勢、遠離爆炸源並保護頭部，等待安全時機再移動，以降低爆炸震波與飛散碎片帶來的傷害。

內政部強調，防空警報發布時的每一秒都至關重要，平時瞭解避難原則並熟悉周遭避難處所位置，能在突發狀況發生時快速做出正確應變，以守護自身與家人安全。此次發布英文圖卡，除作為政府機關及民間機構於辦理相關宣導及演練時使用參考，更進一步協助在台外籍人士獲得充分避難知識，達成全社會防衛韌性目標。

另外，內政部今完成「警政服務APP —防空避難專區」升級改版，顯著提升整體查詢與定位速度，民眾只需開啟定位功能、進入專區，便可即時掌握周邊防空避難處所位置及容量資訊，同時搭配導航功能迅速前往避難地點。民眾也可至「內政部警政署全球資訊網」及各地方政府警察局網站防空避難專區查詢資訊。另外國防部發布的國家級警報簡訊也會附上避難專區網址，點擊可自動定位顯示附近避難處所，迅速找到安全避難地點。