漢光41演練首都防禦 海陸99旅明晚機動北上增援

國軍漢光41號演習實兵操演進入第3日，位於高雄地區的海軍陸戰隊99旅，將演練北上跨作戰區增援，機動馳援首都衛戍。據了解，部隊已完成整備，等待參謀總長隨操演狀況下令啟動，傳最快明（12）日晚間出發。兩股兵力將分別自林園、左營開始機動，機動目的地將隨推演戰況而定。陸戰隊能否打陸軍機步旅紀錄，將部隊準時且完整開進台北市外圍增援？備受矚目。

陸軍機步旅過去曾兩度推演北上跨區增援，2012年國民黨馬政府執政時期漢光27號演習期間，時任參謀總長嚴明曾下令陸軍機步298旅（現改制為機步333旅），自屏東駐地開往桃園八德國防大學，實施跨區增援科目，時任總統的馬英九曾親往慰勉。

但陸軍機步營下轄3個機械化步兵營、戰車營、砲兵營、通資作業連、裝騎連、反裝甲連、工兵連、保修連、衛生連等部隊，序列中有機動快速的輪型車裝甲車與履帶戰車，機動速度不一，當時部隊序列「落隊」明顯，沿途還要針對故陣障車輛實施裝備檢整，相當考驗部隊裝備妥善性。

陸軍中校教官孫銘鴻曾在裝甲兵月刊發表研究，指當年的陸軍機步旅或後來改制的聯兵旅，向北跨區增援時須分輪車梯隊、板運梯隊及巴士梯隊等三部分，並按輪車梯隊、板車梯隊及巴士梯隊順序分沿台1、台3、台19主要道路向北機動，為確保機動安全，全旅行車速率維持於時速32公里速度前進，且為避免到達集結地區過於壅塞，須分時、分批進入集結位置。

研究指出，全旅增援中部地區距離約290公里，所需機動時間為11小時，繼續續再增援北部地區距離約150公里，所需時間為8小時。但陸軍近年實施部分兵力實施北部到中部的跨區增援時，履帶戰車也已採取自力機動方式。

海軍陸戰隊摩托化向來比陸軍落實，且去年起積極轉型，將戰車營、砲兵營改制為「無人機營」和「火力營」，駐防北部龜山的林口66旅改編為衛戍第一作戰隊，結合憲兵負責中樞衛戍。漢光41演習實兵操演期間，將首次調動高雄的陸戰99旅北上實施跨區增援，支援首都衛戍，鞏固大台北防衛戰力，預計抵達標的比陸機步旅當年的桃園更遠。

據悉，部隊最快明晚出發向北機動，能否打破陸軍實施跨區增援時的時間與距離，將部隊完整開至台北市外或進入台北市，受到矚目。但官員也表示，陸戰隊北上增援的速度與目標，會按推演戰況而定，由參謀總長命令而定。