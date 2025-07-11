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206旅後備軍人臨戰訓練 專家：有效將平民轉換為戰士

中央社／ 桃園11日電
「漢光41號」實兵演練今天進入第三天，陸軍206旅在桃園蘆竹展開臨戰訓練，模擬應對敵軍小部隊襲擾與戰傷救護的情境。聯合報記者季相儒／攝影
「漢光41號」實兵演練今天進入第三天，陸軍206旅在桃園蘆竹展開臨戰訓練，模擬應對敵軍小部隊襲擾與戰傷救護的情境。聯合報記者季相儒／攝影

國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第3天，進行全旅動員的陸軍步兵206旅今天進行臨戰訓練。到場觀摩的軍事學者揭仲指出，後備軍人在惡劣天候下，仍展現扎實的訓練動作且保持高昂士氣，顯見部隊有效地將平民轉換為執行作戰任務的士兵。

國軍今年首度在「漢光41號」演習由陸軍206旅實施全旅動員，動員超過3000名後備軍人，後備軍人自5日報到後開始進行訓練，今天上午以後備軍人為主的步三營戰鬥支援連在蘆竹德林寺進行臨戰訓練，模擬中國特工襲擾，官兵進行防禦並保護輜重等後勤物資不被破壞。

國防安全研究院委任副研究員揭仲到場觀摩演練過程，他指出軍方所設計的臨戰訓練場景在訓練上「非常有必要性」，因為是假想彈藥補給點、物資儲存點遭到敵軍破壞，而未來在台澎防禦作戰，當中國人民解放軍海軍具有075型兩棲攻擊艦可對台灣進行空中機降作戰，且解放軍空降能力也開始增加，代表當解放軍對台進行登陸作戰時，能對台灣海岸線後方地點進行空機降作戰。

因此，揭仲指出，若解放軍空機降的部隊控制海岸線後方的城鎮、交通要道等要地，將能使在海岸登陸的部隊更方便躍出和突破國軍防線，因此當後勤部隊遭到攻擊的可能性增加時，軍方規劃屬於後勤部隊的戰鬥支援連進行相關的演練有其必要性。

至於後備軍人在臨戰訓練所展現的水準，揭仲給予高度評價，指出今天上午面對大雨的惡劣氣候，官兵在戶外訓練時展現的演練動作依舊扎實且士氣高昂，且進行行動後檢討（after action review, AAR）時也在戶外進行，顯示已經習慣在惡劣天候下進行訓練，而官兵的個人裝備也相當齊全。

揭仲表示，國軍名義上擁有數量眾多的後備部隊，但過去各界擔憂，到底需要多久時間，才能將後備軍人身分的平民，轉化為可執行作戰任務的士兵，但從上午的臨戰訓練過程，可以看出經過6天的訓練、調整，這些後備軍人所呈現出的戰技動作扎實，精神士氣也高昂，「化解了不少擔憂與疑慮」。

軍人 解放軍 漢光演習

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