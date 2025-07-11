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影／漢光演習206旅臨戰訓練 大雨中反制地方小部隊襲擾

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
有傷員中槍，立即進行戰傷救護。記者季相儒／攝影
有傷員中槍，立即進行戰傷救護。記者季相儒／攝影

國軍三軍聯合防衛作戰「漢光41號」實兵演練今天進入第三天，首度實施「全旅動員」的陸軍206旅在桃園蘆竹展開臨戰訓練，今天是戰鬥支援連組合訓練模擬應對敵軍小部隊襲擾與戰傷救護的情境。

演練模擬情境為敵軍小部隊襲擾輜重單位，指揮部迅速下達反制指令，士兵即時應敵，隨後有傷員中槍，立即進行戰傷救護，同時利用火力對敵進行反制。

206旅上校旅長陳龍豪表示，這次206旅的全旅動員任務是各界矚目的焦點，是教召的一項革新，這一次共徵集了超過3000名的兵力，同時結合著我們國防部的戰略指導來驗證動員能量，並運用14天的臨戰訓練，來提升召員的專業專長與編制武器射擊，及作戰計畫演練。

陳龍豪指出，14天臨戰訓練不僅提升召員的專業技術，也強化武器射擊和作戰計畫的熟練度。此次訓練還模擬解放軍小部隊襲擾營輜重，透過縮短距離的實戰演練，模擬全連、全營乃至全旅的實戰整合。

陳龍豪強調，訓練不僅是技術層面，更是提昇幹部和人員臨戰應變能力的重要過程。戰傷救護在此訓練中也是重點之一，因為戰爭中傷痛救援的第一時間處理至關重要，能掌握黃金時間最有效進行止血等急救措施，將大大提高傷員關鍵生存率。

演練模擬情境為敵軍小部隊襲擾輜重單位。記者季相儒／攝影
演練模擬情境為敵軍小部隊襲擾輜重單位。記者季相儒／攝影
傷員中槍，進行戰傷救護用擔架抬離戰場。記者季相儒／攝影
傷員中槍，進行戰傷救護用擔架抬離戰場。記者季相儒／攝影
進行醫護救助教學。記者季相儒／攝影
進行醫護救助教學。記者季相儒／攝影
演練模擬情境為敵軍小部隊襲擾輜重單位，士兵即時應敵。記者季相儒／攝影
演練模擬情境為敵軍小部隊襲擾輜重單位，士兵即時應敵。記者季相儒／攝影
大雨中士兵即時應敵。記者季相儒／攝影
大雨中士兵即時應敵。記者季相儒／攝影
部隊在進行打飯作業。記者季相儒／攝影
部隊在進行打飯作業。記者季相儒／攝影

解放軍 漢光演習 實兵演練 國防部

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