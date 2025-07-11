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智庫報告籲美軍全數撤出台灣 華府學者：可能性極低

中央社／ 華盛頓10日專電
美國智庫建議將美軍駐韓人數從目前的2萬8500人削減至約1萬人。美聯社
美國智庫建議將美軍駐韓人數從目前的2萬8500人削減至約1萬人。美聯社

美國年度國防戰略出爐前夕，一份智庫報告建議全數撤離美軍在台的訓練人員，以免被認為具挑釁性。去年主持台海兵推的前陸戰隊上校坎西恩認為，防衛台灣在五角大廈的優先順位極高，政府不太可能減少駐台美軍人數。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）前顧問卡德威（Dan Caldwell）及華府智庫「國防重點」（DefensePriorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）昨天發布近30頁的「調整全球軍事部署以符合美國利益」報告，建議撤離駐台軍事人員。

報告指出，美國據報目前在台灣部署約500名作為教官的部隊，違反美方不在台灣駐紮美軍的承諾。此外，美國提供的軍事訓練計畫，在提升夥伴國軍事能力方面的成效記錄非常糟糕。如果確實需要這些訓練，可以在美國本土進行。

對此，華府老牌智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防安全高級顧問坎西恩（Mark Cancian）今天透過電郵對中央社表示，美國政府「非常不可能」（very unlikely）減少駐台美軍數量。

坎西恩指出，據報導，赫格塞斯已將防禦台灣免受中國突襲列為首要規劃重點。他5月赴新加坡出席亞洲安全會議「香格里拉對話」時，也強調繼續在西太平洋駐軍以及防衛台灣的必要性。

「政府將會對報告中關於從歐洲及中東撤軍的其他建議感興趣，但對西太平洋部分則不會。」

坎西恩在陸戰隊服役逾30年，曾參與越戰及1990至1991年在波斯灣戰爭對抗伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）。

智庫印太安全研究所（Institute for Indo-PacificSecurity）高階研究主任馬明漢（Michael Mazza）則回顧，兩岸緊張局勢加劇至少可以追溯到2016年蔡英文當選總統時。中國在蔡英文就職前就開始施壓，且在隨後十年間加大施壓力道。簡而言之，緊張局勢的主要責任在於北京。

他下午透過書面回覆表示，撤出美國教官極不可能緩解緊張局勢，這種緊張局勢並非源於美國對台灣的支持，而是因為北京拒絕尊重台灣的民主選擇，並持續堅持「台灣一直是中國一部分」的虛構歷史敘事。

馬明漢說，駐台美軍教官正在執行極為重要的任務，協助台灣軍隊做好自我防衛準備、學習如何與戰時可能的夥伴一起作戰，並向中國表明美方的決心。因此，撤離美軍教官反而更可能對台海穩定產生負面影響。

美國政府從未證實駐台美軍的具體人數，美退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）5月於聯邦眾議院聽證會上指出，美軍駐台聯合訓練團規模為500人，應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊。

他也主張，台灣國防預算應於2028年達GDP5%，以打造反介入實力。

美軍 美國 國防部

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