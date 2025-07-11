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冷眼集／漢光演習反思 不能光靠裝備 後勤思維決定戰力

聯合報／ 本報記者李人岳

陸軍引頸企盼超過卅年的M1A2「艾布蘭」戰車終於展現在國人面前，然而，不論是海馬士火箭或M1戰車，雖然都是具備劃時代戰力的新裝備，但能否做到「人車合一」，成為「地表最強」，關鍵不在裝備，而在於「人」，國軍未來的訓練與後勤保養才是重中之重。

M1系列「地表最強戰車」號稱始自一九九一年首次波灣戰爭，此後歷經伊拉克戰爭至今日的俄烏戰爭，卅年下來歷經多次升級，雖然無人機在俄烏戰場的表現再次引發「戰車無用論」的爭論，但戰車至今仍是各國陸軍的重要主力戰具。

國軍早在九十年代就爭取採購M1系列戰車，不過除了「地表最強」外，M1同樣也是「地表最貴」戰車，陸軍此次也僅能採購一○八輛。

與近年國軍對美採購的多項裝備類似，M1A2T也遭遇延宕交貨近兩年的狀況，連華府智庫也看不下去。不過仔細觀察交貨清單，除了備受矚目的武器本身外，大至車載機槍、小到乘員通訊頭盔等完整隨車配備，尚包括M88A2裝甲救濟車及M1070重型拖板車等全套後勤支援載具，顯見美軍思維中對於「後勤」與「維繫持續戰力」的堅持與重視。

日前成軍的海馬士多管火箭，也同樣包含救濟、彈藥補給、指管及維修等一系列支援裝備，可見美軍觀念的完整一貫性，但回到國內似乎仍未得到應有重視，每遇總統及軍方等高層視導場合，總是有如背景般的陪襯。

不管海馬士火箭或M1戰車，都是具備劃時代戰力的新裝備，但是能否做到「人車合一」，發揮其百分百效能關鍵在於「人」的操作及戰術。對陸軍戰、砲主戰部隊而言，有時不只是新裝備與戰技的訓練，更需要新思維與觀念的進化，陸軍有機會選送官兵出國接受最直接培訓，但更重要的是能否將帶回的觀念、思維，觸發國內體系的同步成長。

漢光

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