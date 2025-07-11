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地表最強戰車M1A2T 估下半年成軍

聯合報／ 記者李人岳／新竹報導
國軍漢光四十一號實兵演習昨進入第二天，空軍演練戰機戰備轉場。圖／軍聞社
國軍漢光四十一號實兵演習昨進入第二天，空軍演練戰機戰備轉場。圖／軍聞社

M1A2T主戰戰車昨於坑子口靶場進行換裝訓練。記者曾原信／攝影
M1A2T主戰戰車昨於坑子口靶場進行換裝訓練。記者曾原信／攝影

陸軍向美採購首批M1A2T戰車，從二月接裝訓練後，昨在新竹坑子口靶場進行一二○公厘戰車砲實彈射擊，總計發射十九發翼穩穿甲練習彈，全數命中目標，賴清德總統稱讚不愧是「地表戰力最強戰車」。陸軍表示，M1A2T戰車營預計下半年可成軍。

擔任操演的裝甲五八四旅戰車營四輛M1A2T戰車分別依單車、組（兩車）、排（四車）順序，根據模擬的戰場實況依次進行「動（車）對靜（標靶）」、「動對動」、「靜對動」模式，射擊模擬共軍○五式、九九式戰車正面外型的標靶，並且演練排、組齊射，十九發砲彈全數命中目標。

賴總統在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等陪同，先聽取裝訓部簡報及M1戰車性能介紹，操演結束後致詞表示，目前國軍正進行一年一度最重要的漢光演習，今年演習特別採「極限練兵」方式進行，也就是沒有事先的範本，是以大規模實戰化演練進行，目的是給全體國軍弟兄拿出平時訓練的成績；另一個目標，則是要落實我國「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。

他說，親自觀看過M1A2T的戰車砲實彈射擊，不管是打擊能力或機動性都非常強大，不愧被譽為「地表戰力最強的戰車」，他也要感謝五八四旅弟兄姊妹，不管是前往美國接訓或回台後全力以赴進行各項操演，相信以實戰演練的成果，戰車一定能在未來搭配無人機，或創新戰術戰法，更可以落實國家戰略目標。

曾赴美接裝訓練的裝訓部連長鄭宇君上尉說，M1A2T採用一二○公厘的滑膛砲、具備一五○○匹的馬力，火力、機動力及防禦力都大幅提升。

五八四旅旅長周廣宜少將表示，M1A2T戰車營在完成換裝後，預計今年下半年可正式成軍，部署則將按敵情威脅及作戰任務需求，由作戰區實施，部隊會按計畫、命令執行。

漢光 實彈 國軍 M1A2T

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