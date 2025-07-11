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嚇阻陸灰色地帶威脅 美議員提案 護台海底電纜

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國共和黨聯邦參議員匡希恆及民主黨參議員羅森九日提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」，目標是保護台灣海底通訊電纜，以防中國大陸灰色地帶策略。

匡希恆發出新聞稿指出，這項跨黨派法案意在保護台灣關鍵通訊設施，嚇阻中國灰色地帶行動，並指台灣海底電纜近來成為中國潛伏破壞的主要目標，威脅台灣安全和主權。

匡希恆說，「我們不能對中國加速隔離台灣的手段無動於衷」。匡希恆指出，透過改善監測系統、強化電纜韌性，這項法案傳遞出清楚的訊息：美國與台灣和盟友站在一起，一同保衛共同的基礎設施、主權和自由。

羅森說，中共持續鎖定台灣海底電纜設施，不只威脅台灣的國家安全，也影響到全球網路連線和通訊；他們提出這項跨黨派法案來強化美國和台灣的合作，以保護這些電纜，並對任何鎖定這些關鍵設施的對手施加制裁。

羅森說，她會持續對抗中國不斷擴大的侵犯，以及中國意圖破壞民主的行為。

這項法案要求國務院號召國防部、國土安全部和海岸防衛隊合作，部署即時監控系統、擬定快速反應機制、強化海上監控，及推動國際合作以防範破壞行為。

美中 國軍 共軍

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