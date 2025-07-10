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漢光演習第2天 金防部雨中操演阻絕設置、驗證協力防衛力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
漢光41號演習進入第2天　金防部工兵連雨中演練道路阻絕、軍民協作強化防禦韌性。圖/民眾提供
漢光41號演習進入第2天　金防部工兵連雨中演練道路阻絕、軍民協作強化防禦韌性。圖/民眾提供

國軍年度「漢光41號演習」今天進入第二天實兵操演，金防部戰鬥工兵冒著大雨，在瓊林民防館、尚義關帝廟等地實施道路阻絕設置演練，模擬戰時敵軍登陸後的機動路線，預先部署阻絕器材，落實「平戰轉換」與「縱深防禦」的防衛構想。

金防部表示，此次操演以「實兵、實地、實時、實裝」為原則，工兵部隊運用制式機具與現有資材，在指定地點架設蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟與阻絕尾車等設施，並首度採用模組化貨櫃方式運輸阻絕器材，協調民間運輸業者參與，完成消波塊吊掛作業，建構多層次防區阻絕系統，強化遲滯敵軍行動的能力。

金防部指出，此次演練不僅驗證工兵部隊在戰場環境中快速構建障礙的能力，也同步納入「軍民整合協調運作」課題，透過資源調用、運輸支援與應變流程整合，展現平時即戰力，並強化社會整體防衛韌性，爭取防衛作戰所需的時間與條件。

國軍自昨日起展開為期十天九夜的「漢光41號演習」，金防部此次演練即是其中一環，金防部這次實彈演習特點，區分大金與小金兩個陣地，異地同時射擊，小金有M41D戰車射擊，目前規劃梯次（輪帶式）射擊，也就是戰車砲火不中斷的連續攻擊，大金則是接近太武操演模式，此外，夜間射擊可以呈現火網交織的戰場景象。另外，九大離島也會同步射擊，算是演練中最有看頭的。

漢光41號演習進入第2天　金防部工兵連雨中演練道路阻絕、軍民協作強化防禦韌性。圖/民眾提供
漢光41號演習進入第2天　金防部工兵連雨中演練道路阻絕、軍民協作強化防禦韌性。圖/民眾提供

金防部 演習 戰車

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