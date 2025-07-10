漢光演習第2天 金防部雨中操演阻絕設置、驗證協力防衛力

國軍年度「漢光41號演習」今天進入第二天實兵操演，金防部戰鬥工兵冒著大雨，在瓊林民防館、尚義關帝廟等地實施道路阻絕設置演練，模擬戰時敵軍登陸後的機動路線，預先部署阻絕器材，落實「平戰轉換」與「縱深防禦」的防衛構想。

金防部表示，此次操演以「實兵、實地、實時、實裝」為原則，工兵部隊運用制式機具與現有資材，在指定地點架設蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟與阻絕尾車等設施，並首度採用模組化貨櫃方式運輸阻絕器材，協調民間運輸業者參與，完成消波塊吊掛作業，建構多層次防區阻絕系統，強化遲滯敵軍行動的能力。

金防部指出，此次演練不僅驗證工兵部隊在戰場環境中快速構建障礙的能力，也同步納入「軍民整合協調運作」課題，透過資源調用、運輸支援與應變流程整合，展現平時即戰力，並強化社會整體防衛韌性，爭取防衛作戰所需的時間與條件。