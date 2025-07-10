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漢光演習第二天 海巡艦「平戰轉換」裝載雄風反艦飛彈　

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海巡署安平級「萬里艦」進行雄風反艦飛彈掛載。圖／軍聞社提供
海巡署安平級「萬里艦」進行雄風反艦飛彈掛載。圖／軍聞社提供

國軍年度「漢光41號」實兵演習進入第二天，根據想定，仍著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息以及民兵船、海警船侵擾等行動的應對，不過隨著共軍逐步升高壓力，軍方也展開一連串備戰部署行動。除了戰機戰備轉場外，海巡艦也由海軍官兵完成裝載雄風反艦飛彈，達成平戰轉換效果。

從今天一大早開始，空軍各型戰機分別於各基地起飛，快速進行戰備轉場訓練，確保持續作戰效能。新竹基地起飛數架戰機轉降花蓮基地，花蓮所屬的F-16戰機也啟動一連串疏遷行動。

空軍強調，執行戰備轉場的目的，在於分散兵力部署、保存各項武器及裝備，進而爭取作戰縱深、保持靈活機動與持續作戰能力，於最適時機發揮空中打擊戰力，有效提升整體防衛作戰效能。

同時，昨天由基隆港出海的海巡署安平級巡邏艦「萬里艦」(CG-609)，今天在東部基地，也由海軍後勤官兵協助下，完成雄風二型、三型反艦飛彈的掛載。以達到平戰轉換目的，海巡署指出，這項行動目的在深化海巡聯合作戰能力 ，支援國軍作戰。

中部第五作戰區工兵部隊也演練「阻材貨櫃裝載暨預屯整備」，先期將阻材以貨櫃方式模組化裝載，待接獲命令後，就能快速將貨櫃吊運至阻絕位置，達到軍民整合、防衛韌性目的。

從軍方公布的照片中可見，工兵官兵正將陸軍於去年採購的新式「機動阻絕器材」HESCO「艾斯科」箱型阻絕工事搬運上卡車預屯。這項器材最早於去年11月曝光，先前賴清德總統視導高雄工兵訓練中心也曾經公開展示過，軍方估計，這項結合鐵絲網、沙包和土方所構成的阻材，可在20分鐘內完成10公尺阻絕牆，相當於1500個人工裝填的傳統沙包，已經獲得美、英、北約各國均廣泛使用。

漢光演習第二天，空軍進行戰備轉場訓練，各型戰機分別於各基地起飛，快速確保持續作戰效能。新竹基地起飛數架戰機轉降花蓮基地。圖／軍聞社提供
漢光演習第二天，空軍進行戰備轉場訓練，各型戰機分別於各基地起飛，快速確保持續作戰效能。新竹基地起飛數架戰機轉降花蓮基地。圖／軍聞社提供

貨櫃 海巡署 戰機

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