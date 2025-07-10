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海巡萬里艦執行平戰轉換 掛載雄風飛彈支援國軍作戰

中央社／ 台北10日電

國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第2天，海巡署安平級萬里艦今天由海軍後勤官兵協助，完成雄風二型、三型反艦飛彈掛載，執行平戰轉換任務。軍方表示，掛載雄風飛彈目的在於深化海巡聯合作戰能力，以支援國軍作戰。

軍事新聞通訊社晚間報導，配合國軍「漢光41號」演習進程，海巡署安平級萬里艦在海軍後勤官兵的協助下，完成雄風反艦飛彈掛載，此一目的在於深化海巡聯合作戰能力，以支援國軍作戰。

知情人士下午告訴中央社記者，萬里艦配合國軍漢光演習，執行平戰轉換任務，接裝配載雄風反艦飛彈，並將在漢光演習期間出海進行操演，但不會在演習期間實彈射擊所掛載的反艦飛彈，而是另外擇期進行實彈射擊驗證。

海巡署安平級巡防救難艦是以海軍沱江級巡邏艦為藍圖，進行基礎改良設計，除了安裝鎮海火箭彈，預留雄二跟雄三共16枚反艦飛彈的彈槽，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，達到「平戰轉換」功能。

飛彈 漢光演習 海巡署 實兵演練 國軍

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