漢光演習 馬防部操演著重戰備部隊迅速應變
「漢光41號」演習9日起登場，馬祖防衛指揮部表示，昨日操演著重執行防區戰備部隊迅速應變能力，更同步啟動戰略溝通作為，提升全島軍民心防意識，慎防中國假訊息擾亂對國軍信心。
馬祖防衛指揮部今天發布訊息指出，9日執行「漢光41號」實兵演習，針對海上監偵、資訊防護、備援電力及加強戒備等課目，依狀況實施操演，並強化應變中心開設、重要設施應援與突發狀況應處等作為。
馬防部透過訊息指出，昨操演著重執行防區戰備部隊應變能力，並整合防區各單位戰情情資，運用遠端監測系統，以提升早期預警效能。
馬防部強調，同步啟動戰略溝通作為，提升全島軍民心防意識，務實強化整體防衛作戰韌性。其中包括透過多重管道，提醒民眾演習期間，勿被中國假訊息誤導，喪失對地區安全以及國軍的信心。
漢光演習過往實兵天數多為5天4夜，今年因敵情威脅嚴峻，將延長為10天9夜，並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光。
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