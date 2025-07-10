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北約示警解放軍擴張軍備 外交部：台灣將持續捍衛和平

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。本報系資料照片
外交部發言人蕭光偉。本報系資料照片

北約秘書長呂特（Mark Rutte）9日示警中國持續擴張軍備，以強化武力犯台部署；我外交部發言人蕭光偉表示，歡迎呂特的言論，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。

蕭光偉表示，歡迎呂特所說，中國海軍規模已超越美國，核武部署也突破千枚，其軍備擴張已明顯朝實戰化發展，奪台野心昭然若揭；而如果中國決定攻台，勢必聯合其同夥俄羅斯，製造事端使歐洲分身乏術；呂特指出，這些情勢清楚顯示，跨大西洋與印太地區的安全日益緊密交織；面對中俄潛在的聯合威脅，北約只有透過強化整體軍事實力，以及深化與印太地區盟友的合作，才能有效嚇阻任何可能的軍事冒進行為。

蕭光偉指出，呂特自去年10月上任秘書長後，已多次明確指出中國的擴張本質與作為，以及對台灣的侵略野心，積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰與風險；面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。

解放軍 核武 印太 北約 俄羅斯

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