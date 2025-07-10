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北市韌性防空演習17日下午登場 人車交管不配合將罰款

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局今天提醒，2025城鎮韌性防空演習，17日下午1時30分至2時實施，屆時台北市全市將實施人車交通管制。

警察局說，當天1時30分將發放緊急警報，接續實施30分鐘警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制。民眾聽到緊急警報時，配合警力及民力引導，儘速進入防空避難設施；若已在室內，請前往防空避難室避難，如不便移動，請於室內、遠離玻璃門窗及危險物品處採避難姿勢「降低高度、保護頭部」就地避難。

演習時，各機場、港口航空器、船舶、鐵路（高鐵及台鐵）、高速公路、高架道路及大眾系統捷運車輛照常起降、靠離與行駛。但下飛機（船舶、車輛、捷運）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須依照現場人員引導，實施防空疏散避難。所有室內、外營業(活動)項目暫時停止，但醫療行為及暫時停止可能危害人民生命、財產、安全或其他必要行為，不受演習管制。

演習期間防空避難設施所有人，應主動開啟地下室車道鐵門或柵欄，供民眾就近進入實施避難，民眾若未依民防法第21條規定配合演習，得引用民防法第25條處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警方提醒民眾提前下載「北市警政App」或「警政服務App」，點選首頁「防空疏散避難」功能，即可搜尋及導航前往鄰近避難處所。

台北市警察局提醒，2025城鎮韌性防空演習，17日下午1時30分至2時實施，台北市將實施人車交通管制。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局提醒，2025城鎮韌性防空演習，17日下午1時30分至2時實施，台北市將實施人車交通管制。記者廖炳棋／翻攝

警報 演習 北市

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