尹清楓命案重要關係人 涉拉法葉弊案前上校郭力恆病逝享壽73歲

尹清楓命案的重要關係人，且因涉入獵雷艦軍購弊案而被判刑繫獄達20年的海軍前上校郭力恆，日前因為癌症病逝，享壽73歲。

郭力恆畢業於海軍官校63年班，因為嚴重暈船而未登艦服務，軍旅生涯都在後勤、計畫、採購之類單位。1993年12月9日，海軍總部武獲室執行長尹清楓上校（占少將缺）被人謀殺，時任武獲室整後組上校組長的郭力恆，在8天之後被捕，軍方查獲他在經手的多項採購案中，收取軍火商汪傳浦的賄賂，擔任內應。

郭力恆在獵雷艦案與拉法葉艦案，分別被軍事法院與一般法院判處無期徒刑與15年徒刑，追繳犯罪所得104億元，併科2億元罰金。他在軍監服刑期間，曾30餘度申請假釋，都被軍方駁回。2013年因洪仲丘案促成平時的軍審與軍監取消，郭力恆被移往一般法院，同年底假釋獲准出獄。不過2015年初，他因為繳不出2億元罰金，被判易服勞役6個月，又在牢內多待了半年。

在軍中與軍火界，認識郭力恆的人，都說他絕頂聰明，頭腦靈活，善於想辦法找門路去解決各種難題。他在尹案爆發前，就已經打算退伍去從事軍火生意。收押與坐牢期間，乃至出獄之後，他對相關案情始終守口如瓶。據傳當年軍方為了調查案件，派人假裝被收押者，與其關在同囚室試圖套話，同樣失敗。郭力恆雖對於自己在軍購弊案中的角色絕口不提，但曾表示尹清楓之死與自己無關。