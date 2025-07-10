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丹娜絲重創台南逾6千戶受損無法列天然災害 黃偉哲向中央求助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，市長黃偉哲盼中央伸援手。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創台南，市長黃偉哲盼中央伸援手。記者吳淑玲／攝影

針對丹娜絲颱風造成南部地區重大災情，台南市副市長葉澤山今天代表出席行政院會，向中央各部會請求協助。尤其本次風災造成台南市逾6800戶民宅受損，然而房屋修繕卻不屬於法定天然災害補助項目，對此，葉澤山也代表黃偉哲向中央請命，期望能給予災民實質協助。

黃偉哲也要求市府各局處向中央申請山貓、抓斗車、貨車、怪手、吊車..等等車輛或機具，以利加速災後復原工作。

台南市長黃偉哲今天持續坐鎮指揮及災後復原工作，指派副市長葉澤山代表市長出席行政院會，針對台南的狀況作說明，除了感謝總統、行政院長及各部會首長對台南的關注與協助，也籲請中央加派人力及資源協助台南加速災後復原工作。

葉澤山指出，災後拆除、搬運與清理工作急需大量機具與車輛，籲請中央各部會協助調度車輛機具等資源，協助地方加快災後復原。

此外，農漁牧損失嚴重，尤其是牡蠣及漁產，牡蠣部分因海象不佳暫無法實地會勘，葉澤山也請求農業部配合實際情況適度延長，讓農民有更多喘息空間。在災後環境清理方面，感謝國防部即時支援國軍弟兄投入災區整理工作，但由於災區範圍廣泛、濱海地區高齡人口眾多，請求國防部能延長國軍支援時間，以穩定加速重建。

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