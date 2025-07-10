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M1A2T不愧地表最強 陸軍裝甲火力、機動力、防護力大升級
陸軍向美採購首批M1A2T戰車從2月起展開換裝訓練，今天在新竹坑子口靶場實施120公厘戰車砲實彈射擊，4輛參演戰車以靜（車）對靜（靶）、靜對動、動對動方式，共射擊19發「翼穩脫殼穿甲訓練彈」，全數命中目標。軍方指出，M1A2不管火力、機動力和防護力，都大幅超越現役戰車。
584裝甲旅旅長周廣宜少將說明，M1戰車的「獵殲（Hunter-Killer）」系統，可賦予射手目標並進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率。周廣宜說，車長透過獨立的熱源成像儀，在接戰過程中不斷發現、尋找目標，並提供射手射擊，此功能較舊型戰車戰力提升非常多。
曾經赴美接受接裝訓練的裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉表示，和現役M60A3和CM11戰車的火力、機動力以及防禦力相比，M1A2T是120公厘的滑膛砲、機動力是1500匹的馬力，在防禦方面有複合式裝甲以及履帶左右襯裙，除了可以保護承載系，也保護戰車駕駛及底盤彈藥艙。
陸軍也同時展出搭配M1A2引進的M88A2裝甲救濟車、M1070重型拖板車等全套後勤裝備，周廣宜說，這次同步購買的M88A2救濟車，各項功能比現役M88A1更提升，不管絞盤、拖帶救濟性能強大，也適合M1的換裝跟未來裝備使用。
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