模擬中共火箭軍部隊對發射導彈 內政部與全聯北中南演練疏散避難

「中共火箭軍部隊向台灣地區發射數枚導彈？」今天全聯台南生產門市賣場響起廣播，要求民眾立即配合進行避難，原來是內政部與全聯福利中心合作，上午10時舉行防空疏散避難模擬演練，狀況為中共有進襲台灣跡象，確保民眾於緊急時能有效自我保護及相互協助。

今天上午10時，全聯台南生產門市響起廣播說明「2025年7月10日10時00分，中共火箭軍部隊向台灣地區發射數枚導彈，有進襲台灣跡象，警政署民防指揮管制所接獲空軍作戰指揮部空中管制中心（ACC）通報後，立即以中央遙控警報系統發放防空警報。」

「同一時間國防部以『空中威脅告警系統』發送簡訊，通知民眾實施疏散避難及路上人車管制；此時全聯台南生產門市正有約15名消費者在進行購物，賣場聽到防空警報的聲響後，立即啟動員工防空避難SOP流程，由店長以店內廣播系統通報民眾進行避難。」

此時賣場開始演練，遇到空襲狀況，賣場立即停止營業，同時啟動全聯賣場員工自衛編組，包括避難引導班、安全防護班、滅火班及救護班，由店長擔任指揮官，進行應變，維護現場秩序，並協助引導顧客實施避難；當防空警報響起，把握避難黃金時間3分鐘。

依「防空避難指引」掌握避難原則：1.地下優於地上，高樓層民眾，立即下移至較低樓層避難。2.室內優於室外，在戶外儘速進入最近建築物避難、空曠無建築物地區，找尋掩蔽物，採取防護姿勢避難。3.避開門窗與外牆，遠離易碎物品，以保障自身安全。

現場也演練特殊狀況，包括有女子在收銀台堅持結帳，不願配合疏散；避難時間將近半小時，仍未解除警報，有女子不耐避難空間擁擠，欲自行離開，以及現場有年紀大的女性長者，因身體狀況欠佳，發生無意識且心肺功能有停止現象，賣場人員均一一化解危機。

今天模擬演練由內政部政務次長董建宏、馬士元、常務次長吳堂安分別前往全聯台南市生產門市、台北市信義黎忠門市、台中市旅順門市參與進行，台南市並有警政署警政委員吳敬田、台南市警察局副局長莊勝雄、台南市警第一分局分局長章振國等共同演練。

全聯台南門市由南高處副處長梁又霽、區經理胡珮蓁、店經理林筱筠以及門市人員加上配合扮演消費者的警察、消防人員，在上午10時準時依照劇本展開防空疏散避難模擬演練；透過貼近生活的情境，藉由賣場模擬演練推廣防空避難指引，提稱賣場員工實際應變能力及全民防空意識。

董建宏表示，這項演練是為了落實全社會防衛韌性委員會五大主軸其中最重要的防空避難設施的整備，所以在上個月6月26日總統府召開全社會防衛韌性委員會第四次會議時，全聯董事長林敏雄向總統賴清德表達全力支持防空演練活動的規畫，充分展現政府跟民間的合作力。

董建宏說明，2025是城鎮韌性演習元年，在7月國家團結月中，「有準備、更安全」，首次結合民間通路，全聯賣場加入防空疏散避難模擬演練；以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，讓民眾與第一線員工都能熟悉面對危機時的應變處置與作為。

此次演練希望讓防空準備走入日常採購情境，讓民眾能在熟悉的生活場域中學習避難應變技能，將自助、互助行動融入日常生活，全民參與全社會防衛韌性整備工作，提升面對極端災害及突發狀況時的集體韌性與快速應變能力，才能在危急時刻自助互助，攜手守護社區及家園安全。

董建宏指出，演練讓全民在危機發生時能迅速應對，共同打造更安全、有韌性的社會；內政部呼籲國人攜手完成「3個一起」，一起下載警政服務APP及消防防災e點通APP，一起準備緊急避難包及一起遵循防空避難指引，共同強化全社會防衛韌性及社會安全。

警政署說明，此次演練以量販店為場景，模擬空襲發生時的應變流程，讓民眾與員工實地體驗避難動線，提升危機應變能力與防空意識；透過實地規劃平面避難區域，並熟悉鄰近防空避難場地的引導流程，強化整體應變效能。

這次演練包括發送防空警報與啟動應變作業機制、賣場人員依循疏散作業程序及「防空避難指引」，引導現場顧客至安全區域避難，並協助民眾採取正確的避難防護姿勢。