賴總統重申做國軍後盾 守護民主、讓各行業繁榮發展

賴清德總統10日上午前往新竹視導「M1A2T新式戰車換裝訓練」，他提到，國軍正進行漢光41號演習，今年特別採取「極限練兵」方式進行，也就是無劇本，以大規模實戰化演練。政府一定會做國軍的後盾，維護得來不易的民主、自由生活方式，也讓各行各業繁榮發展。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副秘書長劉得金、陸軍司令呂坤修、第三作戰區指揮官陳文星及教準部指揮官俞文鎮等，皆出席行程。

賴總統抵達後，首先聽取簡報，了解裝備陳展及性能，並視導戰車砲射擊驗證。隨後也頒發加菜金感謝所有國軍弟兄姊妹戰備訓練的辛勞。

賴總統致詞時表示，全體國軍正進行一年一度最重要的漢光41號演習，今年特別採取「極限練兵」方式進行，也就是無劇本，以大規模實戰化演練，讓全體國軍弟兄能發揮平時所學，並落實我國「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。

賴總統說，稍早親自觀看M1A2T戰車實彈射擊，打擊能力或機動性都非常強大，不愧被譽為「地表最強戰車」。感謝584旅的弟兄姊妹，無論是赴美國受訓，或是回國後全力以赴進行各項操演，相信都會讓該款戰車在未來搭配無人機或創新的戰術、戰法，更加落實國家的戰略目標。

賴總統勉勵國軍弟兄姊妹，平時多一分訓練，國軍就多一分戰力；國軍多一分戰力，國家、社會、人民就多一分安全；國家多一分安全，區域就多一分和平穩定；任何訓練都會反映在國家、社會、人民及區域的成就上，絕不會有一絲一毫浪費。

賴總統強調，政府一定會做國軍的後盾，一起團結合作，守護國家主權，維護得來不易的民主、自由生活方式，也讓各行各業繁榮發展。最後並祝福今年漢光41號演習平安順利、圓滿成功。