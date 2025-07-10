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影／地表最強戰車開砲 M1A2T壯大陸軍裝甲戰力

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導

中華民國陸軍最新採購之美製M1A2T型主戰戰車，今天上午於新竹坑子口靶場，首度於媒體前，公開換裝訓練中的射擊訓練，四輛戰車展示動對動、動對靜、靜對動、靜對靜等射擊，全數命中，展現M1A2T優異性能。

M1艾布蘭主力戰車由美軍於1970年代研製，1980年代服役，並陸續衍生出M1A1、M1A2等型號，國軍裝備之M1A2T後綴「T」即代表Taiwan，為美軍為台灣特製款，除與美軍M1A2一樣擁有120公厘主砲及優異的數位化火控系統外，還增加輔助冷卻暨電源系統（ACPS），可讓戰車在不啟動引擎狀態下仍可持續供電及冷卻，降低戰車溫度同時減低被敵方紅外線偵測機率、並提供乘組員空調，增加作戰效率。

陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2型戰車於多場戰爭證明其優異性能，仍為美軍現役裝備。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2型戰車於多場戰爭證明其優異性能，仍為美軍現役裝備。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，這也是M1A2T首度於媒體前進行實彈射擊訓練。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，這也是M1A2T首度於媒體前進行實彈射擊訓練。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2T的後綴T代表為台灣特製，砲塔後增加ACPS，讓戰車不啟動引擎下仍有電源供應，增加作戰效率。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2T的後綴T代表為台灣特製，砲塔後增加ACPS，讓戰車不啟動引擎下仍有電源供應，增加作戰效率。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練實彈射擊，證明其動對靜、動對動射擊優異能力。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練實彈射擊，證明其動對靜、動對動射擊優異能力。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，賴清德總統（左）頒發加菜金，並對「地表最強戰車」讚不絕口。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，賴清德總統（左）頒發加菜金，並對「地表最強戰車」讚不絕口。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2T配備120公厘滑膛炮，火力遠超國軍過去服役戰車。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2T配備120公厘滑膛炮，火力遠超國軍過去服役戰車。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，其中一輛戰車車長為女性，為排長柏紀帆。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，其中一輛戰車車長為女性，為排長柏紀帆。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2T配有燃氣渦輪引擎，速度遠超過去國軍各型戰車，圖為戰車駕駛。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2T配有燃氣渦輪引擎，速度遠超過去國軍各型戰車，圖為戰車駕駛。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練實彈射擊，證明其動對靜、動對動射擊優異能力，更展示雙車同時射擊能力。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練實彈射擊，證明其動對靜、動對動射擊優異能力，更展示雙車同時射擊能力。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2型戰車於多場戰爭證明其優異性能。記者曾原信／攝影
陸軍最新購入之美製M1A2T主戰戰車今於坑子口靶場進行換裝訓練，M1A2型戰車於多場戰爭證明其優異性能。記者曾原信／攝影

M1A2T 國軍 戰車 美軍 陸軍

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