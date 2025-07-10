影／地表最強戰車開砲 M1A2T壯大陸軍裝甲戰力

中華民國陸軍最新採購之美製M1A2T型主戰戰車，今天上午於新竹坑子口靶場，首度於媒體前，公開換裝訓練中的射擊訓練，四輛戰車展示動對動、動對靜、靜對動、靜對靜等射擊，全數命中，展現M1A2T優異性能。

M1艾布蘭主力戰車由美軍於1970年代研製，1980年代服役，並陸續衍生出M1A1、M1A2等型號，國軍裝備之M1A2T後綴「T」即代表Taiwan，為美軍為台灣特製款，除與美軍M1A2一樣擁有120公厘主砲及優異的數位化火控系統外，還增加輔助冷卻暨電源系統（ACPS），可讓戰車在不啟動引擎狀態下仍可持續供電及冷卻，降低戰車溫度同時減低被敵方紅外線偵測機率、並提供乘組員空調，增加作戰效率。