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賴總統親臨沒漏氣 M1A2實射19發全中 預計下半年成軍

聯合報／ 記者李人岳／新竹即時報導
陸軍首批M1A2T戰車，在新竹坑子口靶場進行120公厘戰車砲實彈射擊，並且演練排、組齊射，總計發射19發翼穩脫殼穿甲彈，全數命中目標。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，在新竹坑子口靶場進行120公厘戰車砲實彈射擊，並且演練排、組齊射，總計發射19發翼穩脫殼穿甲彈，全數命中目標。記者李人岳／攝影

陸軍向美採購首批M1A2T戰車，從2月展開接裝訓練後，今天在新竹坑子口靶場進行120公厘戰車砲實彈射擊，賴清德總統親臨視導。操演戰車排組執行多項射擊科目，總計發射19發翼穩脫殼穿甲彈，全數命中目標。陸軍表示，M1戰車營完成接裝訓練後，預計下半年可成軍。

由於適逢漢光41實兵操演期間，鄰近新竹空軍基地的幻象2000戰機今天演練戰力保存、轉場花蓮基地等科目，大批戰機不時穿梭在湖口空域上空。雖然受到天候影響陰雨連綿，坑子口靶場也滿場泥濘，不過接裝官兵仍依照計畫執行射擊科目。

擔任操演的584旅戰車營4輛M1A2T戰車分別依單車、組（2車）、排（4車）順序，根據模擬的戰場實況依次進行「動(車)對靜(標靶)」、「動對動」、「靜對動」模式，射擊模擬共軍05式、99式戰車正面外型的標靶，並且演練排、組齊射，總計射擊19發砲彈，全數命中目標。

賴總統在操演結束後特別慰勉戰車連官兵，並且頒發加菜金。賴總統表示，目前國軍正進行一年一度最重要的漢光41號演習，今年演習特別採「極限練兵」方式進行，也就是沒有事先的範本，是以大規模實戰化演練進行，目的是給全體國軍弟兄拿出平時訓練的成績；另一個目標，則是要落實我國「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。

他並說，親自觀看M1A2T的戰車砲實彈射擊，不管是打擊能力或機動性都非常強大，不愧被譽為「地表戰力最強的戰車」，他也要感謝584旅弟兄姊妹，不管是前往美國接訓或回台後全力以赴進行各項操演，今天看到各項成果，相信以實戰演練的成果，戰車一定能在未來搭配無人機，或創新戰術戰法，更可以落實國家戰略目標。

賴總統強調，政府一定會作國軍後盾，一起團結合作、守護國家主權，維護得來不易的民主自由生活方式，也讓各行各業都能在這個國度裡面繁榮發展。

陸軍584裝甲旅旅長周廣宜少將表示，M1A2T戰車營在完成換裝後，預計今年下半年可正式成軍服勤，部署則將按敵情威脅及作戰任務需求，由作戰區實施，部隊會按計畫、命令執行。

陸軍首批M1A2T戰車，完成一連串接裝訓練後，預計今年下半年可正式成軍服勤。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，完成一連串接裝訓練後，預計今年下半年可正式成軍服勤。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，完成一連串接裝訓練後，預計今年下半年可正式成軍服勤。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，完成一連串接裝訓練後，預計今年下半年可正式成軍服勤。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，在新竹坑子口靶場進行120公厘戰車砲實彈射擊，總計發射19發翼穩脫殼穿甲彈，全數命中目標。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，在新竹坑子口靶場進行120公厘戰車砲實彈射擊，總計發射19發翼穩脫殼穿甲彈，全數命中目標。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，完成一連串接裝訓練後，預計今年下半年可正式成軍服勤。記者李人岳／攝影
陸軍首批M1A2T戰車，完成一連串接裝訓練後，預計今年下半年可正式成軍服勤。記者李人岳／攝影

M1A2T 國軍 實戰化 戰車 演習 漢光 漢光演習 賴清德 陸軍

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