M1A2T實彈射擊全數命中 賴總統：不愧地表最強戰車

M1A2T戰車今天執行120公厘戰車砲實彈射擊，全數命中標靶。總統賴清德說，戰車打擊、機動性都非常強大，不愧被譽為地表最強戰車。他也勉勵國軍，平時多一分訓練，國家多一分安全，區域就多一分和平穩定。

台灣對美採購108輛被稱為地表最強戰車的M1A2T戰車，首批已在去年底抵台，並在今年2月啟動換裝訓練，今天實施120公厘戰車砲實彈射擊，以靜（車）對靜（靶）、靜對動、動對動方式，一共射擊19發「翼穩脫殼穿甲訓練彈」，全數命中。賴總統、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人視導。

賴總統致詞表示，目前國軍正進行一年一度最重要的漢光41號演習，今年演習特別採極限練兵方式進行，也就是沒有事先的範本，以大規模實戰化演練進行，目的是讓全體國軍拿出平時訓練的成績；另一目標，是落實台灣「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。

賴總統指出，他親自觀看M1A2T戰車砲實彈射擊，不管是打擊能力或機動性都非常強大，不愧是被譽為「地表戰力最強的戰車」，他也要感謝584旅，不管是前往美國接訓或回台後全力以赴進行各項操演，今天看到各項成果，相信以實戰演練的成果，一定能在未來搭配無人機或創新戰術戰法，落實國家戰略目標。

賴總統說，「平時多一分訓練，國軍就多一分戰力；多一分戰力，國家、社會、民眾就多一分安全；當國家多一分安全，區域就可以多一分和平穩定」，因此大家要體認，不管在任何時候、時間訓練，都會反映在國家社會民眾及區域的成就上，不會有任何一絲一毫浪費。

賴總統承諾，政府一定會作國軍後盾，一起團結合作、守護國家主權，維護得來不易的民主自由生活方式，也讓各行各業都能在這個國度內，繁榮發展。「我也要跟大家說聲辛苦了，再說聲謝謝，也祝福漢光平安順利、圓滿成功。」