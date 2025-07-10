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影／漢光41號演習269旅上陣 虎勇戰車、迫砲車雨中現身桃園海邊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

漢光41號軍事演習今天操練第二天課目，桃園在地陸軍269旅全旅分布在不同的據點，CM11戰車（虎勇式）和CM22的迫砲車現身大園區海邊，模擬接獲任務防禦演練，現場還有民眾遠觀軍方裝甲車輛行進、射擊操練口號及變換位置

大園區一早就有部隊進駐配合漢光演習，部隊模擬接到任務時先注意敵情顧慮，隨後進入戰術位置執行重要目標的防護，現場只是桃園戰鬥部隊的其中一部分，有3輛CM11戰車（虎勇式）和3輛CM22的迫砲車，與相關的後勤車輛、指揮車，各式武器操作雖有「開始射擊」指令，但並未做實彈發射。

現場還有重要目標演練前的防訓，也就是一旦接到任務通知，研判可能的敵情狀況，部隊進入指定位置後，開始臨戰訓練包括熟悉周邊環境與培養部隊之間的默契。

漢光演習在桃園沿海登場，軍方不擾民，圖為大園海邊，郵差一樣可以從旁邊經過。記者鄭國樑／攝影
漢光演習在桃園沿海登場，軍方不擾民，圖為大園海邊，郵差一樣可以從旁邊經過。記者鄭國樑／攝影
虎勇式戰車現身大園海邊。記者鄭國樑／攝影
虎勇式戰車現身大園海邊。記者鄭國樑／攝影

位置 戰車 演習 漢光 漢光演習 裝甲車 陸軍

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