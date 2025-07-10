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憂美印太部署太挑釁 華府智庫：應撤500名在台訓練人員

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國陸軍綠扁帽特種部隊與台灣陸軍航空特戰指揮部，在台灣山區舉行每年固定的「互動操演」。圖／本報系資料照
圖為美國陸軍綠扁帽特種部隊與台灣陸軍航空特戰指揮部，在台灣山區舉行每年固定的「互動操演」。圖／本報系資料照

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）近期針對美國全球軍事部署做分析，指美國目前在印太地區的姿態過於攻勢導向，且美軍的部署太接近中國，不但可能在衝突爆發時面臨危險，也容易造成情勢升級，而非發揮嚇阻的功效；該報告也建議美國應撤離在台的500名訓練人員。

美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）前顧問考德威爾（Dan Caldwell）和智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）9日發布「全球軍事部署對齊美國利益」（Aligning Global Military Posture with U.S. Interests）報告。

在印太地區部分，該報告指出，美國今日的姿態過於攻勢導向，且部署太接近中國邊境，不但很難在衝突爆發時倖存，也很有可能造成情勢升溫，而非達到嚇阻中國進犯的效果。

報告表示，美國近年來在印太地區部署太多硬實力，包括部署在菲律賓的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統和派在台灣的500名訓練人員；報告認為，與其強化嚇阻能力，這些行為反倒刺激中國加速平衡或反制美國，導致美中軍事競賽、提高戰爭的風險。

報告提醒說，由於對中開戰的代價極高，美國對於任何可能升級情勢的行為都應該謹慎思考，甚至應該避免。

報告並指出，美軍目前在印太的部署集中在少數地區，例如日本的西南方，極有有可能在衝突中，遭到中國飛彈的打擊，美國應該分散部署，以提高美軍在印太地區的韌性和存活率。

報告表示，美國的印太盟友不能再單單仰賴美國的軍事支持，也點名台灣，指台灣雖然不是美國正式的盟友，但也預期美軍會在中國進犯時給予支持；報告說，雖然台灣和日本近來都增加其國防支出，不過都還不足以因應他們所面對的安全挑戰。

報告認為，美國太樂於為台灣和日本等國承受額外的負擔，維持一個以美國為中心的地區安全架構，這樣不但對美國而言，負擔太過承重，也增加把美國捲入戰爭的風險之中，且這樣的戰爭不符合美國的核心利益。

報告並點出，美國據報有500名訓練人員在台灣，這不但挑釁，也違反過去不在台灣部署美軍的承諾，認為美國應該吸取在歐洲的教訓；報告也建議美國應該撤離500名訓練人員。

印太 美國 美軍

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