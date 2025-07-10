快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

北部城鎮韌性防空演習7月17日登場 桃園機捷「只進不出」須配合疏散

桃園電子報／ 桃園電子報
「2025城鎮韌性防空演習」整合已實施47年的萬安演習與民防演習，從7月15日至18日於全台各縣市舉行。圖／聯合報系資料照
「2025城鎮韌性防空演習」整合已實施47年的萬安演習與民防演習，從7月15日至18日於全台各縣市舉行。圖／聯合報系資料照

桃園機場捷運配合國防部「2025城鎮韌性防空演習」(原萬安演習)將於7月17日下午1時30分至2時舉行演習。演習期間，機捷全線正常運行，但到站旅客無法出站，下車旅客將由站務人員、捷運警察、保全引導至避難區，實施疏散避難。

messageImage 1752114079257
演習期間，機捷全線正常運行，但到站旅客無法出站。圖：桃捷提供

桃捷表示，當天下午，在演習警報正式發布前30分鐘，將針對沿線各車站及行駛列車車廂內進行廣播宣導。正式警報發布後，請旅客配合管制，暫時留在車站內，直到警報解除為止。

此外，桃捷提到，機捷沿線車站附屬停車場，於演習期間也將進行管制，只進不出，民眾可至鄰近車站避難，請多加留意配合。如安排於演習期間搭乘機場捷運之旅客，敬請於演習開始前提早到站，避免延誤既定行程。

本文章來自《桃園電子報》。原文：北部城鎮韌性防空演習7/17登場 桃園機捷「只進不出」須配合疏散

延伸閱讀：

  1. 注意！中壢、八德區6/18停水19h 影響範圍一次看
  2. 桃園優化替代役分發機制 盼提供學習機會強化役男競爭力

機場捷運 萬安演習

延伸閱讀

漢光國軍演習也救災！戰車暫停市區倒掛故障牌 民眾喊「加油」

漢光41號演習登場 陸國台辦批：不堪一擊的「花架子」

台南城鎮韌性演習 擇定東、中西及善化區重點驗證

台南城鎮韌性演習17日登場 「演習視同作戰」指引出爐

相關新聞

賴總統今視導漢光41 M1A2T實彈射擊受矚目

有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車，陸軍在2月啟動換裝訓練，今天將在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，賴清德總統將親臨視導；由於適逢漢光41演習期間，雖然軍方未將這次M1A2T戰車實彈射擊納入漢光演習科目，但時機巧合及賴總統親臨視導，也讓這次實彈射擊格外引人矚目。

漢光國軍演習也救災！戰車暫停市區倒掛故障牌 民眾喊「加油」

漢光演習昨天首日，國軍演練也助風災，台中市區道路今天則出現戰車暫停路中車上倒掛故障標誌，影響後方車流，民眾見狀，為國軍喊「加油」。

憂美印太部署太挑釁 華府智庫：應撤500名在台訓練人員

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）近期針對美國全球軍事部署做分析，指美國目前在印太地區的姿態過...

北部城鎮韌性防空演習7月17日登場 桃園機捷「只進不出」須配合疏散

桃園機場捷運配合國防部「2025城鎮韌性防空演習」(原萬安演習)將於7月17日下午1時30分至2時舉行演習。演習期間，機捷全線正常運行，但到站旅客無法出站，下車旅客將由站務人員、捷運警察、保全引導至避難區，實施疏散避難。

F-5榮退／見證軍機變遷 揭空軍21架「一號兩機」幽靈機

航發中心與諾斯洛普合作在台生產F-5E戰機。第一架5101號機，1974年10月31日出廠，命名中正號。從1965年F-5A成軍，國軍接收、訓練、空戰模擬，其間又有「玉山計畫」與「虎安計畫」到最終退役，充分展現它對軍事及航空發展的貢獻與變遷。 每架飛機都有號碼，但5201至5221的號碼，成為空軍史上罕見的「一號兩機」號碼重複案例。

遭陸列管制名單 台鏈：未從陸取得稀土影響有限

大陸官方昨宣布，將漢翔、台船、中科院等八家企業與機構實體列入出口管制管控名單；業界解讀，管制恐包括稀土等原物料，將衝擊台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。