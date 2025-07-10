北部城鎮韌性防空演習7月17日登場 桃園機捷「只進不出」須配合疏散
桃園機場捷運配合國防部「2025城鎮韌性防空演習」(原萬安演習)將於7月17日下午1時30分至2時舉行演習。演習期間，機捷全線正常運行，但到站旅客無法出站，下車旅客將由站務人員、捷運警察、保全引導至避難區，實施疏散避難。
桃捷表示，當天下午，在演習警報正式發布前30分鐘，將針對沿線各車站及行駛列車車廂內進行廣播宣導。正式警報發布後，請旅客配合管制，暫時留在車站內，直到警報解除為止。
此外，桃捷提到，機捷沿線車站附屬停車場，於演習期間也將進行管制，只進不出，民眾可至鄰近車站避難，請多加留意配合。如安排於演習期間搭乘機場捷運之旅客，敬請於演習開始前提早到站，避免延誤既定行程。
本文章來自《桃園電子報》。原文：北部城鎮韌性防空演習7/17登場 桃園機捷「只進不出」須配合疏散
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