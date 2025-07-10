快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光國軍演習也救災！戰車暫停市區倒掛故障牌 民眾喊「加油」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
颱風「丹娜絲」日前造成中部縣市多處災損，第5作戰區在漢光41號演習實兵演練首日，除全力執行演練任務外，也調派部分兵力支援地方災後復原工作。圖／軍方提供
颱風「丹娜絲」日前造成中部縣市多處災損，第5作戰區在漢光41號演習實兵演練首日，除全力執行演練任務外，也調派部分兵力支援地方災後復原工作。圖／軍方提供

漢光演習昨天首日，國軍演練也助風災，台中市區道路今天則出現戰車暫停路中車上倒掛故障標誌，影響後方車流，民眾見狀，為國軍喊「加油」。

颱風「丹娜絲」日前造成中部縣市多處災損，國軍第5作戰區在漢光41號演習實兵演練首日，除全力執行演練任務外，也調派部分兵力支援地方災後復原工作，期盼加速道路暢通與市容整復，協助民眾早日恢復正常生活。

軍方表示，作戰區部分營區也遭受颱風災損，第5作戰區仍秉持「軍民一體」精神，在演訓與救災兼顧下，將支援地方救災列為重要任務之一。第5作戰區指出，截至昨天已累計出動官兵970人次、各式車輛與機具66輛次，官兵們無懼風雨、主動投入復原行動，與地方政府攜手並肩，共同守護鄉里。

今天是漢光演習第二天，台中市西屯區東大路上午出現戰車，倒掛故障標誌，暫停路中，民眾開車在後方行車受影響，仍耐心等候，還為國軍喊加油。

今天是漢光演習第二天，有民眾在台中市東大路看到戰車出現道路，車上倒掛故障標誌，為國軍喊加油。圖／網友提供
今天是漢光演習第二天，有民眾在台中市東大路看到戰車出現道路，車上倒掛故障標誌，為國軍喊加油。圖／網友提供

國軍 實兵演練 戰車 漢光演習 災損 颱風

延伸閱讀

丹娜絲風災嚴重加緊復原中 嘉市城鎮韌性防空演習取消

影／丹娜絲重創嘉義縣 2座滯洪池光電場水面滿布殘骸空拍畫面曝光

丹娜絲颱風影響！鼓浪嶼渡輪突遇大風座椅被吹走 乘客：雷直接劈落海面

丹娜絲重創台南...北門區玉港里已4天沒電 東山區多處民宅屋頂被掀

相關新聞

賴總統今視導漢光41 M1A2T實彈射擊受矚目

有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車，陸軍在2月啟動換裝訓練，今天將在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，賴清德總統將親臨視導；由於適逢漢光41演習期間，雖然軍方未將這次M1A2T戰車實彈射擊納入漢光演習科目，但時機巧合及賴總統親臨視導，也讓這次實彈射擊格外引人矚目。

漢光國軍演習也救災！戰車暫停市區倒掛故障牌 民眾喊「加油」

漢光演習昨天首日，國軍演練也助風災，台中市區道路今天則出現戰車暫停路中車上倒掛故障標誌，影響後方車流，民眾見狀，為國軍喊「加油」。

憂美印太部署太挑釁 華府智庫：應撤500名在台訓練人員

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）近期針對美國全球軍事部署做分析，指美國目前在印太地區的姿態過...

北部城鎮韌性防空演習7月17日登場 桃園機捷「只進不出」須配合疏散

桃園機場捷運配合國防部「2025城鎮韌性防空演習」(原萬安演習)將於7月17日下午1時30分至2時舉行演習。演習期間，機捷全線正常運行，但到站旅客無法出站，下車旅客將由站務人員、捷運警察、保全引導至避難區，實施疏散避難。

F-5榮退／見證軍機變遷 揭空軍21架「一號兩機」幽靈機

航發中心與諾斯洛普合作在台生產F-5E戰機。第一架5101號機，1974年10月31日出廠，命名中正號。從1965年F-5A成軍，國軍接收、訓練、空戰模擬，其間又有「玉山計畫」與「虎安計畫」到最終退役，充分展現它對軍事及航空發展的貢獻與變遷。 每架飛機都有號碼，但5201至5221的號碼，成為空軍史上罕見的「一號兩機」號碼重複案例。

遭陸列管制名單 台鏈：未從陸取得稀土影響有限

大陸官方昨宣布，將漢翔、台船、中科院等八家企業與機構實體列入出口管制管控名單；業界解讀，管制恐包括稀土等原物料，將衝擊台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。