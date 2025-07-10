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漢光國軍演習也救災！戰車暫停市區倒掛故障牌 民眾喊「加油」
漢光演習昨天首日，國軍演練也助風災，台中市區道路今天則出現戰車暫停路中車上倒掛故障標誌，影響後方車流，民眾見狀，為國軍喊「加油」。
颱風「丹娜絲」日前造成中部縣市多處災損，國軍第5作戰區在漢光41號演習實兵演練首日，除全力執行演練任務外，也調派部分兵力支援地方災後復原工作，期盼加速道路暢通與市容整復，協助民眾早日恢復正常生活。
軍方表示，作戰區部分營區也遭受颱風災損，第5作戰區仍秉持「軍民一體」精神，在演訓與救災兼顧下，將支援地方救災列為重要任務之一。第5作戰區指出，截至昨天已累計出動官兵970人次、各式車輛與機具66輛次，官兵們無懼風雨、主動投入復原行動，與地方政府攜手並肩，共同守護鄉里。
今天是漢光演習第二天，台中市西屯區東大路上午出現戰車，倒掛故障標誌，暫停路中，民眾開車在後方行車受影響，仍耐心等候，還為國軍喊加油。
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