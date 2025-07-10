駐瑞典代表投書：和平需要民主國家實力與團結

為讓理念相近民主國家團結、反制威權勢力擴張及中國啟用W121航路，駐瑞典代表谷瑞生近期投書瑞典報社「尼瑞克日報」，呼籲透過增強軍事能力、加強資訊共享、擴大制裁範圍，減少對俄羅斯及中國能源及財政依賴。

投書於7月8日以「和平需要理念相近國家的實力及團結」（Fred kräver styrka och solidaritet blandlikasinnade länder）全文獲刊。

谷瑞生表示，近日理念相近國家及國際組織持續對台海局勢表達高度關切，他舉例，包括美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡舉行的「香格里拉對話」演講中提及，「共產中國的任何以武力征服台灣的企圖，都將給印太地區和全世界帶來毀滅性後果，沒有理由粉飾這一事實，中國構成的威脅是真實存在的」。

另一例則是，今年6月「七大工業國集團」（G7）領袖峰會論及「持續嚴正關切中國在東海及南海破壞穩定的行徑，以及維護台海和平穩定重要性」。

此外，7月2日歐盟與中國在布魯塞爾舉行「第13屆歐中高階戰略對話」，由歐盟外交暨安全政策高級代表暨歐盟執委會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）及中國外長王毅共同主持，在會後聯合聲明中，卡拉斯表示「反對任何透過武力或脅迫手段片面改變現狀的行徑」。

谷瑞生也提到，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在6月時曾說，「我們當然都非常擔心台灣局勢」，且呂特近期接受「紐約時報」採訪時更說，若中國攻打台灣，北京可能會要求莫斯科開闢針對歐洲國家的第二條戰線。

谷瑞生表示，中國於7月6日未經與台灣協商，片面在台灣附近宣布啟用W121航路，此舉旨在改變現狀，加劇台海及地區緊張局勢。

事實上，中國的野心不僅針對台灣。五角大廈公布2024年中國人民解放軍軍力報告指出，「中國及俄羅斯顯著擴展聯合軍演項目，增強在多個領域協同作戰能力」。過去2年，中國及俄羅斯大幅增加聯合軍演行動。

谷瑞生說，理念相近國家削弱威權軸心的最佳選擇是增強軍事能力、加強資訊共享、擴大制裁範圍，減少對俄羅斯及中國能源及財政依賴。

「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）創立於1843年，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2025年1月至4月「尼瑞克日報」每日紙本報紙及網站觸及約15萬人次。