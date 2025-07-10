賴總統今視導漢光41 M1A2T實彈射擊受矚目

航發中心與諾斯洛普合作在台生產F-5E戰機。第一架5101號機，1974年10月31日出廠，命名中正號。從1965年F-5A成軍，國軍接收、訓練、空戰模擬，其間又有「玉山計畫」與「虎安計畫」到最終退役，充分展現它對軍事及航空發展的貢獻與變遷。 每架飛機都有號碼，但5201至5221的號碼，成為空軍史上罕見的「一號兩機」號碼重複案例。

2025-07-10 07:30