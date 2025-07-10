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賴總統今視導漢光41 M1A2T實彈射擊受矚目

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車，陸軍在2月啟動換裝訓練，今天將在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，賴清德總統將親臨視導。圖／軍聞社
有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車，陸軍在2月啟動換裝訓練，今天將在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，賴清德總統將親臨視導。圖／軍聞社

有「地表最強戰車」之稱的M1A2T戰車，陸軍在2月啟動換裝訓練，今天將在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，賴清德總統將親臨視導；由於適逢漢光41演習期間，雖然軍方未將這次M1A2T戰車實彈射擊納入漢光演習科目，但時機巧合及賴總統親臨視導，也讓這次實彈射擊格外引人矚目。

這次M1A2T戰車換裝訓練，共分為M1A2T戰車及M88A2救濟車靜態展示，以及M1A2T戰車實彈射擊二大部分，賴總統將在10時10分親臨視導。軍方表示，本次換裝訓練具體呈現「國家團結月」之「有準備、更安全」核心理念，並透過新式裝備戰力展現，使國人見證國軍的革新與進步，進而達到全民了解國防、支持國防、參與國防，打造真正的「全社會防衛韌性」。

軍方表示，M1A2T戰車為我對美軍購之先進主力戰車，搭載AGT-1500型燃氣渦輪引擎及X1100-3B型自動變速箱，可於複雜地形區域中快速馳援，發揮高機動戰力。主砲採用120公厘滑膛砲，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈及多功榴彈，具備強大穿透力與範圍殺傷效果，另配備穩定系統與自動裝填機制，提升命中率與持續作戰能力；此外，M88A2救濟車及M1070A1重型輸具亦同步引進我國，有效提升新式裝備後勤支援能量。

軍方表示，此次演練採實兵、實裝方式實施，編組戰車分梯次進入射擊陣地，模擬戰場射擊景況，驗證裝備性能。各（組）依狀況實施交叉掩護與分進合擊，車長及射手於短時間內完成目標識別與射擊 ，展現新式裝備精良戰力與官兵訓練成效。

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