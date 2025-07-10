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美軍500人駐台聯訓引討論 華府專家提台灣關係法力挺

中央社／ 華盛頓9日專電

美國國家國防戰略出爐前夕，有專家建議美國全數撤離在台500名訓練人員，以免被認為具挑釁性。前國會幕僚索博利克對此表示，美國從未完全承諾無條件從台灣撤軍；台灣關係法明定，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）前顧問卡德威（Dan Caldwell）及華府智庫「國防重點」（DefensePriorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）今天發布近30頁的「調整全球軍事部署以符合美國利益」報告，建議撤離前述駐台軍事人員。

報告指出，美國據報目前在台灣部署約500名作為教官的部隊。這不僅具有挑釁性，也違背過去美方不在台灣駐紮美軍的承諾。

「美國應該從在歐洲犯下的錯誤中吸取教訓」。卡德威與卡瓦納寫道，美國曾多次調整對俄羅斯的承諾，例如不擴大北大西洋公約組織（NATO）規模、不在俄羅斯邊境部署北約部隊，但最終仍導致當前的烏克蘭戰爭。

兩人表示，美國提供的軍事訓練計畫，在提升夥伴國軍事能力方面的成效記錄非常糟糕。如果確實需要這些訓練，可以在美國本土進行。「因此，我們建議將這些駐台人員撤出」。

「調整全球軍事部署以符合美國利益」報告上架後，立刻於社群媒體X引發討論，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）前立法幕僚索博利克（MichaelSobolik）就說，報告很多地方可批評，其中關於台灣的分析就是錯的。

「華府從未完全承諾無條件從台灣撤軍」。索博利克寫道，1972年的美中聯合公報明確規定，美軍從台灣撤軍取決於兩岸緊張局勢。

「台灣關係法講得更清楚。該法將台灣的未來形容為美國的『重大關切』（第2條），並要求美國「向台灣提供必要的防禦性武器與國防服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力」（第3條）。這類國防服務提供「完全」基於台灣的需求，而非中共的意願（同樣見第3條）」。

索博利克說，要批評美國政策，當然歡迎，「但至少要把歷史事實弄清楚。」

索博利克現任華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）資深研究員，曾任美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）印太資深研究員，並於去年出版「反制中國的偉大博弈：美國主導地位的戰略」（Countering China’s Great Game: A Strategyfor American Dominance，暫譯）。

這份「調整全球軍事部署以符合美國利益」報告的涉台部分還包括，「台灣雖然並非美國正式盟友，但同樣認為，一旦中國對台灣發動攻擊，美國的支援或多或少是有保證的。」

報告指出，雖然近年來日本及台灣都增加國防支出，但考量到各自面臨的安全挑戰，這方面的投入還不足，而美國又過於樂意承擔額外的負擔，維繫以美國為中心的區域安全架構，從而鞏固美國的主導地位。

報告作者卡德威及卡瓦納寫道，這種安排不只對美國來說代價高昂（尤其是在中國軍力不斷強化的情況下），而且有可能使美國捲入一場不利核心利益的戰爭。

卡德威今年4月遭國防部停職，據報原因是「未經授權洩露資訊」。卡瓦納曾任卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員，及美國智庫蘭德公司（RAND）陸軍戰略研究主任。

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