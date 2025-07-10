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考驗城市韌性 漢光首度模擬共軍登陸練

聯合報／ 記者李人岳吳傑沐洪哲政／連線報導
國軍「漢光四十一號」演習九日登場，桃園後備役受召人員進行射擊訓練。（路透）
國軍「漢光四十一號」演習九日登場，桃園後備役受召人員進行射擊訓練。（路透）

國軍「漢光四十一號」演習昨起展開十天九夜連續操演。除演練應對灰色地帶威脅等「看不見的戰爭」外，軍方今年特別驗證旅級規模動員後備部隊，負責桃園地區的後備二○六旅，這次召集約三千人，陸續展開連戰鬥教練、限制空間戰鬥（ＣＱＢ）等各項訓練。國防部長顧立雄昨天下午親自視察二○六旅砲兵營專長複訓。

此次演習將同時實施西岸三都的城市韌性演習。國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，這個階段是我方首度模擬共軍登陸台灣且成功建立登陸基地後，開始分區進攻各都會區與主要城鎮，以便分區占領全台灣。

漢光四十一號實兵首日，著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息及民兵船、海警船侵擾等行動的應對；尤其嚴防共軍「由演轉戰」。包括海軍各型艦艇將演練緊急出港；海鋒大隊機動雷達和飛彈車組也將機動前往各戰術位置待命接戰。

除了常備部隊外，後備部隊今年特別驗證全旅級規模動員召集後備部隊，負責守備桃園大園地區的陸軍第二○六旅，早自七月五日起就已展開教育召集，總人數共約三千人。這次教育召集全程為期十四天，包括通信、砲兵等單位也投入動員。

軍方指出，當出現戰爭徵候時，除常備部隊打擊旅，軍方在後方緊急召集後備部隊，依不同單位特性的專長實施複訓，當受召人員恢復戰力後，才會與打擊部隊配合，戍守相關區域，否則就無法與常備部隊相輔相成。

顧立雄昨下午赴林口區麗林國小視導二○六旅砲兵營訓練概況，但未列入公開行程，過程中並未受訪。

此外，軍方貼出公告，規畫將於七月十三、十四日淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼童盡量避開，引發民眾注意。軍方解釋，僅會使用微量炸藥進行試爆。

淡水河口是首都防衛重心，軍方歷年漢光演習及各項備戰操演均將河道阻絕視為重要演練項目，多次利用M3浮門橋車設置油桶及鋼刺蝟等阻絕設施，並利用浮球、漁網、浮台結合各項爆裂物形成多道阻絕網。

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