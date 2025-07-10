陸將漢翔等8機構列出口管制 陸委會：經貿措施武器化無助兩岸和平

昨漢光軍演登場首日，大陸商務部突然公告，首度將漢翔航空、中山科學研究院等八家台灣實體列入陸方兩用物項出口管制管控名單。大陸國台辦說，賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場大肆宣揚分裂謬論，部分台灣地區實體助紂為虐，「必遭依法嚴懲」。

據大陸商務部公告，將漢翔、經緯航太、中科院、仲碩科技、台船、中信造船、龍德造船、攻衛股份等八家實體列入「出口管制管控名單」，理由在於「為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」，並實施相應的禁止出口措施。

國台辦：助紂為虐 必遭嚴懲

大陸商務部發言人隨後補充，「為捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定」，陸方將「蓄意配合台獨分裂勢力『以武謀獨』」的實體列入名單。

大陸國台辦發言人陳斌華再度點名賴總統，指賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，妄圖「以武謀獨」，「部分台灣地區實體參與其中，助紂為虐」，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，「必遭依法嚴懲」。

二○二○年十二月大陸施行「出口管制法」，後整合原先涉及飛彈、化學、生物等領域的出口管制以及十幾個官方公告，於去年十二月一日起施行「兩用物項出口管制條例」，管制既有民事用途，又有軍事用途的相關物項出口；與之相應的還有大陸「不可靠實體清單工作機制」，多次被用以制裁美國軍售台灣的企業。

陸官方罕見列中科院英文全名

值得注意的是，此次被列入清單的中科院，大陸官方雖未完整列出中文全名「國家中山科學研究院」，但有在英文全文列出開頭的「National」，罕見呈現出大陸官方文件對我方國家級機構的描述。

對於台灣啟動漢光演習，大陸外交部發言人毛寧表示，大陸反對美台軍事聯繫的立場是一貫的，也是非常堅定的。民進黨當局妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」是不可能得逞的。

陸委會表示，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，大陸商務部此舉是政治宣示意義大於實質意義，對岸解讀賴總統的「團結台灣十講」其實是台獨大團結、助攻大罷免，但在大陸重視的九三大閱兵前夕，不太可能發動強硬的大規模針對性作為。