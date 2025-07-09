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漢光演習首日 顧立雄視導206旅教召感謝捍衛家園

中央社／ 台北9日電

漢光41號實兵演習今天實施，今年首次以「旅級」規模動員召集後備部隊，陸軍206旅共約3000名官兵投入演訓。軍聞社報導指出，國防部長顧立雄前往視導，感謝受召人員投入捍衛家園的行列。

國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵操演今天起至18日實施，除常備部隊參訓外，今年首次以「旅級」規模動員召集後備部隊，其中負責戍守大桃園地區陸軍第206旅，全旅召集共約3000名官兵，遍布各地進行恢復戰力及臨戰訓練。

軍事新聞通訊社晚間報導，顧立雄下午前往新北地區，視導206旅動員教召訓練情形，除實地了解、關心訓練實況外，也慰勉召員辛勞與付出。

軍聞社指出，顧立雄首先聽取單位簡報此次教召任務辦理情形，並實地走訪各授課場地，了解召員針對50機槍、105榴彈砲及通信、觀測等武器裝備專長複訓情況。

軍聞社表示，顧立雄在過程中關切召員參與教召的經驗、過往服役的單位、軍職專長，以及這次專長複訓成果，對他們聞令報到、投入捍衛家園行列的精神與態度，表達深切感佩，並提醒幹部落實生活照顧及訓練要求，期望能有效提升後備動員戰力。

教召 漢光 規模 顧立雄

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