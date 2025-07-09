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漢光演習首日應對灰色地帶 海軍飛彈車上街機動部署
國軍年度「漢光41號」實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。演習首日，著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息及民兵船、海警船侵擾等行動的應對；尤其嚴防共軍「由演轉戰」。海軍、陸軍部隊今天陸續演練緊急機動戰術位置、執行戰力保存任務。
包括基隆、左營等軍港，海軍各型艦艇今天陸續演練緊急出港；海鋒大隊機動雷達和飛彈車組也機動前往各戰術位置待命接戰。本報記者直擊，海鋒大隊各型車輛，編成龐大車隊在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。
陸軍方面，中部第五作戰區也根據戰備整備要領，檢整CM33雲豹甲車，官兵以熟稔的動作，迅速完成整備，待接獲命令後，就能有效快速機動至戰術位置。
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