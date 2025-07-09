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漢光演習首日應對灰色地帶 海軍飛彈車上街機動部署

聯合報／ 記者李人岳劉學聖／連線即時報導
國防部「漢光41號演習」實兵操演今日展開，第四作戰區下達命令後，海軍海鋒大隊立即出動雄二及雄三反艦飛彈車從營區出發前往機動陣地部署。記者劉學聖／攝影
國防部「漢光41號演習」實兵操演今日展開，第四作戰區下達命令後，海軍海鋒大隊立即出動雄二及雄三反艦飛彈車從營區出發前往機動陣地部署。記者劉學聖／攝影

國軍年度「漢光41號」實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。演習首日，著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息及民兵船、海警船侵擾等行動的應對；尤其嚴防共軍「由演轉戰」。海軍陸軍部隊今天陸續演練緊急機動戰術位置、執行戰力保存任務。

包括基隆、左營等軍港，海軍各型艦艇今天陸續演練緊急出港；海鋒大隊機動雷達和飛彈車組也機動前往各戰術位置待命接戰。本報記者直擊，海鋒大隊各型車輛，編成龐大車隊在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。

陸軍方面，中部第五作戰區也根據戰備整備要領，檢整CM33雲豹甲車，官兵以熟稔的動作，迅速完成整備，待接獲命令後，就能有效快速機動至戰術位置。

「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海軍成功級、沱江級艦演練緊急出港。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海軍成功級、沱江級艦演練緊急出港。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」實兵操演展開10天9夜連續操演。演習首日，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組在傍晚時分駛出左營軍區，剛好遇上下班時段的車潮，呈現難得的特殊景觀。記者劉學聖／攝影
「漢光41號」演習首日，第五作戰區根據戰備整備要領，檢整CM33雲豹甲車，官兵熟練地迅速完成整備，待接獲命令後，就能有效快速機動至戰術位置。圖／軍聞社提供
「漢光41號」演習首日，第五作戰區根據戰備整備要領，檢整CM33雲豹甲車，官兵熟練地迅速完成整備，待接獲命令後，就能有效快速機動至戰術位置。圖／軍聞社提供

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