影／漢光演習首日命令下達 海軍戰備車全面出動
國防部「漢光41號演習」實兵操演今日展開，演習時間拉長到至10天9夜史上最久，後備動員人數也創新高達2萬人，尤其演習過程中將同時實施西岸三都的城市韌性演習。今天下午四點半左右第四作戰區下達命令，海軍海峰大隊立即出動雄二及雄三反艦飛彈車，指揮車、雷達車等大批軍車陸續出動，數十輛大型卡車一度讓營區門口造成交通堵塞，隨後大批車隊分成南北兩路前往機動陣地部署，左營軍港也有成功級軍艦與沱江級軍艦緊急出港，為今年的漢光演習展開序幕。
國軍年度「漢光41號」實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。除了演練應對灰色地帶威脅等「看不見的戰爭」外，軍方今年特別驗證旅級規模動員後備部隊，陸續展開連戰鬥教練、限制空間戰鬥等各項訓練。漢光41號實兵操演首日，著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息以及民兵船、海警船侵擾等行動的應對；尤其嚴防共軍「由演轉戰」。包括海軍各型艦艇將演練緊急出港，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組也機動前往各戰術位置待命接戰。
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