影／漢光演習首日命令下達 海軍戰備車全面出動

國防部「漢光41號演習」實兵操演今日展開，演習時間拉長到至10天9夜史上最久，後備動員人數也創新高達2萬人，尤其演習過程中將同時實施西岸三都的城市韌性演習。今天下午四點半左右第四作戰區下達命令，海軍海峰大隊立即出動雄二及雄三反艦飛彈車，指揮車、雷達車等大批軍車陸續出動，數十輛大型卡車一度讓營區門口造成交通堵塞，隨後大批車隊分成南北兩路前往機動陣地部署，左營軍港也有成功級軍艦與沱江級軍艦緊急出港，為今年的漢光演習展開序幕。

國軍年度「漢光41號」實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。除了演練應對灰色地帶威脅等「看不見的戰爭」外，軍方今年特別驗證旅級規模動員後備部隊，陸續展開連戰鬥教練、限制空間戰鬥等各項訓練。漢光41號實兵操演首日，著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息以及民兵船、海警船侵擾等行動的應對；尤其嚴防共軍「由演轉戰」。包括海軍各型艦艇將演練緊急出港，海鋒大隊機動雷達和飛彈車組也機動前往各戰術位置待命接戰。 國防部「漢光41號演習」實兵操演今日展開，第四作戰區下達命令後，海軍成功級繼光軍艦冒著大浪緊急出港，轉往預定海域待命。記者劉學聖／攝影 國防部「漢光41號演習」實兵操演今日展開，第四作戰區下達命令後，軍方立即動員前往機動陣地部署。記者劉學聖／攝影 國防部「漢光41號演習」實兵操演今展開，第四作戰區下達命令後，海軍海峰大隊立即出動雄二及雄三反艦飛彈車從營區出發前往機動陣地部署。記者劉學聖／攝影