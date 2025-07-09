真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

漢光41號演習展開實兵驗證，近期民眾在淡水河沿岸景區發現軍方貼出公告，預告將在淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼童儘量避開，為此引發民眾注意；軍方澄清，僅會使用微量炸藥進行試爆。

淡水河口是首都防衛重心，軍方歷年漢光演習及各項備戰操演均將河道阻絕視為重要演練項目，多次利用M3浮門橋車設置油桶及鋼刺蝟等阻絕設施，並利用浮球、漁網、浮台結合各項爆裂物形成多道阻絕網。

日前民眾發現軍方在淡水河沿岸景區公告，規劃將於7月13、14日淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼小孩童儘量避開，以免受驚嚇。由於軍方未曾在淡水河防演練中實際爆破各類爆材，因此立刻引發矚目及地方關切。

軍方解釋，操演單位確實規劃對河道阻絕設施進行驗證試爆，不過考量安全性，將以少量炸藥及雷管進行，不會實際引爆油桶等阻絕物。