真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練
漢光41號演習展開實兵驗證，近期民眾在淡水河沿岸景區發現軍方貼出公告，預告將在淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼童儘量避開，為此引發民眾注意；軍方澄清，僅會使用微量炸藥進行試爆。
淡水河口是首都防衛重心，軍方歷年漢光演習及各項備戰操演均將河道阻絕視為重要演練項目，多次利用M3浮門橋車設置油桶及鋼刺蝟等阻絕設施，並利用浮球、漁網、浮台結合各項爆裂物形成多道阻絕網。
日前民眾發現軍方在淡水河沿岸景區公告，規劃將於7月13、14日淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼小孩童儘量避開，以免受驚嚇。由於軍方未曾在淡水河防演練中實際爆破各類爆材，因此立刻引發矚目及地方關切。
軍方解釋，操演單位確實規劃對河道阻絕設施進行驗證試爆，不過考量安全性，將以少量炸藥及雷管進行，不會實際引爆油桶等阻絕物。
軍方強調，試爆時會在河道中、阻材上，儘量不影響外界，目前預計在13、14日間試爆，但確切時間仍必須依漢光操演各項科目動次的推演進度而定。
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