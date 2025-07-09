快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方歷年漢光演習及各項備戰操演均將淡水河河道阻絕視為重要演練項目，多次利用M3浮門橋車設置油桶、浮球、漁網、浮台並結合各項爆裂物形成多道阻絕網。今年並將進行爆破演練。記者洪哲政／攝影
軍方歷年漢光演習及各項備戰操演均將淡水河河道阻絕視為重要演練項目，多次利用M3浮門橋車設置油桶、浮球、漁網、浮台並結合各項爆裂物形成多道阻絕網。今年並將進行爆破演練。記者洪哲政／攝影

漢光41號演習展開實兵驗證，近期民眾在淡水河沿岸景區發現軍方貼出公告，預告將在淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼童儘量避開，為此引發民眾注意；軍方澄清，僅會使用微量炸藥進行試爆。

淡水河口是首都防衛重心，軍方歷年漢光演習及各項備戰操演均將河道阻絕視為重要演練項目，多次利用M3浮門橋車設置油桶及鋼刺蝟等阻絕設施，並利用浮球、漁網、浮台結合各項爆裂物形成多道阻絕網。

日前民眾發現軍方在淡水河沿岸景區公告，規劃將於7月13、14日淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼小孩童儘量避開，以免受驚嚇。由於軍方未曾在淡水河防演練中實際爆破各類爆材，因此立刻引發矚目及地方關切。

軍方解釋，操演單位確實規劃對河道阻絕設施進行驗證試爆，不過考量安全性，將以少量炸藥及雷管進行，不會實際引爆油桶等阻絕物。

軍方強調，試爆時會在河道中、阻材上，儘量不影響外界，目前預計在13、14日間試爆，但確切時間仍必須依漢光操演各項科目動次的推演進度而定。

軍方在淡水河沿岸景區公告，規劃將於7月13、14日淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼小孩童儘量避開，以免受驚嚇。圖／讀者提供
軍方在淡水河沿岸景區公告，規劃將於7月13、14日淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼小孩童儘量避開，以免受驚嚇。圖／讀者提供

淡水河 漢光演習

延伸閱讀

漢光演習首日登場 後備旅動員3000人演練限制空間戰鬥

漢光演習後備教召操演遇雨 室內槍械組訓強化戰力

漢光演習前夕 中共38機艦騷擾台灣

影／漢光演習在即 賴清德：餘裕兵力協助救災

相關新聞

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

漢光41號演習展開實兵驗證，近期民眾在淡水河沿岸景區發現軍方貼出公告，預告將在淡水河道上實施爆破演練，提醒民眾尤其幼童儘...

陸禁出口我8軍工企業 專家：為反制賴總統「十講」

大陸商務部宣布將中科院、漢翔航空等8家台灣企業列入出口管制名單。軍事專家解讀，我方公部門採購標案早已禁用大陸製品，大陸商...

遭列中國出口管制清單 漢翔：對民用業務確實有影響

中國商務部今日公告，將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，其中包括漢翔與中科院。漢翔公司今表示，對軍用業務並無影響...

城鎮韌性演習將登場 內政部：國防部暫排除宮廟屯彈藥

「2025城鎮韌性演習」將登場，內政部政務次長馬士元今表示，國土署與警政署2年前就開始盤點地下室等防空避難空間，若大樓貼...

陸禁出口漢翔等8企業 國防部：去紅跟我方目標吻合

大陸商務部宣布將中科院、漢翔航空等8家台灣企業列入出口管制名單。國防部對此回應，正在協助國內外業者，提升國防自主能量，達...

漢光演習首日登場 後備旅動員3000人演練限制空間戰鬥

國軍年度「漢光41號」實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。除了演練應對灰色地帶威脅等「看不見的戰爭」外，軍方今年特別驗證旅級規模動員後備部隊，負責桃園地區的後備206旅，這次召集約3000人，陸續展開連戰鬥教練、限制空間戰鬥（CQB）等各項訓練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。