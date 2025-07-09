陸禁出口我8軍工企業 專家：為反制賴總統「十講」

大陸商務部宣布將中科院、漢翔航空等8家台灣企業列入出口管制名單。軍事專家解讀，我方公部門採購標案早已禁用大陸製品，大陸商務部此舉是政治宣示意義大於實質，可能是為了反制賴總統的「團結台灣十講」。中華戰略學會資深研究員張競提醒，政府應該召集廠商，詳細檢討自大陸地區進口項目甚至技術資料、製程工序等，儘速尋找替代商源。

大陸商務部宣布，根據大陸的「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將中科院、漢翔航空工業、經緯航太、中信造船、龍德造船、攻衛公司等8家台灣實體列入出口管制管控名單。其領域涵蓋國防科技、軍民用航空器、無人機、造船及防彈衣等防護裝備。

相關人士分析，大至晶片需要的稀土、小到商用無人機螺旋槳馬達所需的磁鐵，都可能有來自中國大陸的原料或零件，雖然政府部門採購合約三令五申嚴禁大陸製材料、零件，不過過去因成本因素，仍不乏有供應商使用大陸零附件甚至「貼牌」的案例。此次中國大陸的動作帶有殺雞儆猴的意味，假使擴大其禁令，不排除其他中小企業業者也可能受影響。不過對遭點名的企業而言，或許可藉此機會另覓供應貨源打造非紅供應鏈，但如此一來，成本提高也是不可避免的結果。

張競表示，大陸商務部的動作說不定反而是幫助賴政府從源頭切斷紅色供應鏈，他提醒，商務部的禁令到目前為止只算是針對特定國防產業商「點名打擊」；但若是心存僥倖，透過其他廠商或是另由他國轉手採購，最後很可能會讓制裁升級到「全面封殺」地步。

張競指出，其實當初國安高層高調倡議「非紅供應鏈」時，就應該未雨綢繆先實施組件與原材供應風險管控作業。此時政府應該召集前述企業、單位與廠商，詳細檢討自大陸地區進口組件與原料清單，甚至還要審視先導製品、機具、數據、環境控制資訊、計算機程式、藍圖、技術資料、製程工序以及專利授權是否亦源自大陸地區，然後儘速尋找替代商源、技術與品項。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，大陸商務部此舉是政治宣示意義大於實質意義，他指出，近期包括M503航線到宣布禁止出口台灣企業，應該都是反制賴總統的「團結台灣十講」，他分析，賴總統近期的講話被對岸解讀其實是台獨大團結、助攻大罷免，然而在大陸重視的九三大閱兵前夕，中共不太可能採取強硬的大規模針對性動作，必須透過聯合戰備警巡及近日的文攻武嚇等動作。