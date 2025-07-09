城鎮韌性演習將登場 內政部：國防部暫排除宮廟屯彈藥

「2025城鎮韌性演習」將登場，內政部政務次長馬士元今表示，國土署與警政署2年前就開始盤點地下室等防空避難空間，若大樓貼有防空避難標示，只要大樓管委會聽到防空警報，就要依民防法打開鐵門，供大樓內部人員或路上的民眾進入避難。

馬士元今接受「齊有此理」主持人王時齊專訪。針對7月15日起陸續登場的「城鎮韌性演習」，馬士元表示，國土署與警政署兩年前就開始盤點地下室等防空避難空間，並貼好防空避難標示，今年特別的是，若大樓有貼防空避難標示，只要大樓管委會聽到防空警報，就要打開鐵門，供大樓內部人員或路上的民眾進入避難。

馬士元說，私人大樓在平時仍屬私人產權，民眾不要隨意進入，不過防空警報響起時，貼有防空避難標示的大樓就要依照民防法提供給公眾避難使用。談到防災士訓練進度，馬士元說，目前約5.2萬人已接受防災士訓練，最終目標希望全國至少六分之一的人受訓。

馬士元也說，這次行政院提出4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中編列42.5億元要協助全國7千多個村里建置防災倉庫、368個鄉鎮市區要全面建置與志工合作的防災協作中心，也要改善公有防空避難設施，希望立法院能支持通過。

至於被問及先前傳出宮廟收到彈藥預屯公文，是否有可能成為緊急時刻的應變中心。馬士元說，目前國防部暫時排除宮廟，因軍事行動有特殊性，還是希望宗教場所保持中立，或可作為臨時避難場所，不要成為被敵軍攻擊目標。