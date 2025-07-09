城鎮韌性演習 內政部：防空避難空間警報響即須開放

內政部政務次長馬士元今天說，「城鎮韌性演習」7月中將登場，若大樓貼有防空避難標示，只要管委會聽到防空警報，就要依民防法打開鐵門，供大樓內部人員或路上的民眾進入避難。

馬士元接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問，節目今天播出。

針對7月15日起陸續登場的「城鎮韌性演習」，馬士元指出，國土署與警政署兩年前就開始盤點地下室等防空避難空間，並貼好防空避難標示，今年較特別的是，若大樓有貼防空避難標示，只要大樓管委會聽到防空警報，就要打開鐵門，供大樓內部人員或路上的民眾進入避難。

王時齊追問，社區大樓或學校、公園的地下停車場是否都算。馬士元說，對，不過私人大樓在平時仍屬私人產權，民眾不要隨意進入，但防空警報響起時，貼有防空避難標示的大樓就要依照民防法提供公眾避難使用。

針對防災士訓練進度，馬士元說，目前約5.2萬人已接受防災士訓練，最終目標希望全國至少1/6的人受訓。

針對防災避難包重要性，馬士元指出，他上班時背的包包就可以說是避難包，裡面有美軍軍規的止血帶、簡單急救包、行動電源、貼布等，每個人要按照自己需求準備。

至於止血帶市售價差大，是否會有品質差異。馬士元說，止血帶價差關鍵就在於旋桿品質，好的旋桿可以承受很大力量，但便宜的止血帶旋桿容易斷掉。

馬士元也說，緊急避難包概念有三層，第一層是日常出門保護自己的東西；第二層是發生地震或火災時要能抓了就跑，約準備3天份的量；第三層是若遇到颱風要在家待好幾天，就要買糧食與水備用，山區民眾會需要10天到14天的基本儲備。

馬士元也說，目前包括三角錐、警戒線等裝備都是村里長自行購買，並非全國各地都有，因此這次行政院提出新台幣4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中編列42.5億元要協助全國7000多個村里建置防災倉庫、368個鄉鎮市區要全面建置與志工合作的防災協作中心，也要改善公有防空避難設施，很希望立法院支持通過。

此外，王時齊詢問，先前傳出宮廟收到彈藥預屯公文，宮廟是否有可能成為緊急時刻的應變中心。馬士元說，目前國防部暫時排除宮廟，因軍事行動有特殊性，還是希望宗教場所保持中立、或可以作為臨時避難場所，不要成為被敵軍攻擊目標。