陸禁出口漢翔等8企業 國防部：去紅跟我方目標吻合

大陸商務部宣布將中科院、漢翔航空等8家台灣企業列入出口管制名單。國防部對此回應，正在協助國內外業者，提升國防自主能量，達成去紅供應鏈。國防部副發言人喬福駿表示，我方生產武器系統，絕對禁止陸制產品、去紅目標，中國公布正好跟我方目標吻合。

大陸商務部宣布，根據大陸的「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將中科院、漢翔航空工業、經緯航太、中信造船、龍德造船、攻衛公司等8家台灣實體列入出口管制管控名單。其領域涵蓋國防科技、軍民用航空器、無人機、造船及防彈衣等防護裝備。

國防部表示，中科院研製之各項武器系統，均禁用大陸製品；另正協助國內、外業者，在台落地生產，達成去紅供應鏈，提升國防自主能量。中國大陸商務部之公告，符合中科院發展去紅供應鏈的政策方向。