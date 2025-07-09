漢光演習首日登場 後備旅動員3000人演練限制空間戰鬥
國軍年度「漢光41號」實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。除了演練應對灰色地帶威脅等「看不見的戰爭」外，軍方今年特別驗證旅級規模動員後備部隊，負責桃園地區的後備206旅，這次召集約3000人，陸續展開連戰鬥教練、限制空間戰鬥（CQB）等各項訓練。
漢光41號實兵操演今天起展開10天9夜連續操演。演習首日，著重共軍對台的中高強度灰色地帶行動威脅，包括針對資訊電子戰、假訊息以及民兵船、海警船侵擾等行動的應對；尤其嚴防共軍「由演轉戰」。包括海軍各型艦艇將演練緊急出港；海鋒大隊機動雷達和飛彈車組也將機動前往各戰術位置待命接戰。
除了常備部隊外，後備部隊今年特別驗證全旅級規模動員召集後備部隊，負責守備桃園大園地區的陸軍第206旅，早在5日起就已展開教育召集，召集總人數共約3000人，部隊分布在桃園市區、林口、龜山及蘆竹等整個大桃園地區，陸續展開「臨戰訓練」、「整體戰力回復評估」等操演科目。
這次教育召集全程為期14天，受召集人員分頭操演連戰鬥教練、排班用機槍射擊預習、迫砲射擊預習、要圖繪製、射擊圖卡製作等科目，同時也加入限制空間戰鬥（CQB）科目，教召官兵在幹部指導下，分別練習「九洞板」各種射擊要訣，並演練戰鬥小組在限制空間內的走位及攻防技巧。
軍方指出，當出現戰爭徵候時，除常備部隊打擊旅外，軍方在後方緊急召集後備部隊，依據不同單位特性的專長實施複訓，當受召人員恢復戰力後，才會與打擊部隊相互配合，戍守相關區域，否則就無法與常備部隊相輔相成。
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