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漢光41演習實兵操演 將首度模擬共軍攻入城市

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
學者指出，國軍近年對國土防衛階段的作為已作調整，面對共軍有能以空中機動方式進入我海岸線後方，使得縱深作戰時間點提前，這樣的作為對於我以灘岸作戰為主的部隊戰術位置造成新挑戰。圖為陸戰隊模擬紅軍登陸。 圖／聯合報系資料照片
學者指出，國軍近年對國土防衛階段的作為已作調整，面對共軍有能以空中機動方式進入我海岸線後方，使得縱深作戰時間點提前，這樣的作為對於我以灘岸作戰為主的部隊戰術位置造成新挑戰。圖為陸戰隊模擬紅軍登陸。 圖／聯合報系資料照片

國防部漢光41號演習實兵操演今日展開，時間長度倍增至10天9夜，後備動員人數也創新高達2萬人，尤其演習過程中將同時實施西岸三都的城市韌性演習。國防安全研究院委任副研究員揭仲今天表示，這個階段是首度模擬共軍登陸台灣且完成分區占領，國軍一方面要在市鎮抗敵，二方面地方政府要照顧面對戰火的災民。

漢光41號實兵操演，是今年首度結合民間防空演習和民眾收容後勤要素，假設共軍進入台灣都會及城鎮，演練「縱深防禦」及「持久作戰」，並首次有連鎖超市共同參與模擬防空演練。

揭仲表示，按國防部公布漢光41號實兵操演階段，7月13日實施聯合反登陸、14日實施濱海及灘岸作戰、15-16日實施縱深防禦、17、18日進行持久作戰。進入縱深防禦操演階段，此時就已代表演習中共軍建立登陸基地，突破海岸線進入我後方，完成分區占領，城鎮成為交戰範圍。在國軍抗共軍時，地方政府要設法照顧民眾，實施收容與救護。實際狀況

他表示，國軍近年對國土防衛階段的作為已作調整，面對共軍有能以空中機動方式進入我海岸線後方，使得縱深作戰時間點提前，這樣的作為對於我以灘岸作戰為主的部隊戰術部署位置造成新的挑戰。過去我方主力部隊部署在離海岸線4-5公里，此時後方若遭共軍空機降，部隊恐將遭到前後包圍，必須分兵去應付。因此國防部近年將主力部隊部署位置，從海岸線4-5公里退到離海岸線15公里，也就城鎮範圍。

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